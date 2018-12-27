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Астронавт "Аполлона-8": Высадка на Марс - глупая затея

Астронавт &quot;Аполлона-8&quot;: Высадка на Марс - глупая затея
10:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Билл Андерс сообщил, что экспедиция на Красную планету не принесет стоящих научных результатов.

В подкасте BBC Radio 5 Live астронавт Уильям Андерс (William Anders), который участвовал в программе "Аполлон", признался, что не одобряет идею путешествия людей на Марс. Он считает, что с научной точки зрения оно имеет меньшее значение, нежели отправка механических аппаратов.

Американская программа "Аполлон" создавалась для продвижения пилотируемых космических полетов. "Аполлон-8" стал вторым пилотируемым космическим кораблем в рамках этой программы. В ходе миссии трое астронавтов — Уильям Андерс, Фрэнк Борман (Frank Borman) и Джим Ловелл (Jim Lovell) — впервые достигли обратной стороны Луны, увидели и запечатлели восход Земли над лунным горизонтом. Это произошло в сочельник католического Рождества — 24 декабря 1968 года. "Аполлон-8" стал вторым космическим кораблем, доставившим на Землю фотопленку с кадрами, отснятыми у Луны. Его опередил советский беспилотный аппарат "Зонд-5", который вернулся на планету после почти шестисуточного путешествия 21 сентября 1968 года.

В годовщину 50-летия миссии "Аполлон-8" BBC пригласила в подкаст всех членов экипажа. В ходе беседы Билл Андерс признался, что считает "глупой" и даже "нелепой" цель NASA — послать астронавтов к Красной планете.

"Какой императив? Что заставляет нас лететь на Марс? Я не думаю, что общественность в этом заинтересована", — сказал он.

По его мнению, спускаемые аппараты, такие как InSight, который недавно приземлился на Марс, представляют собой более выгодное вложение средств. Он считает, что миссии, наподобие высадки на Марс, позволяют Космическому агентству улучшить свой имидж и укрепить финансовое положение, но не дают реально значимых научных результатов. 

Другой участник миссии 1968 года Фрэнк Борман, тоже участвовавший в разговоре, не согласился с коллегой. Он посчитал, что экспедиция астронавтов необходима: 

NASA показало, как зонд InSight установил сейсмометр на Марс

"Я не столь категоричен, как Билл. Я уверен, что нам нужно активно исследовать Солнечную систему и человек должен стать частью этого исследования. И все же мне кажется, что вокруг Марса сейчас чересчур много ажиотажа. Маск и Безос говорят о построении колонии, но это полнейшая чепуха".

Против основания колонии на четвертой планете высказываются и другие специалисты, например популяризатор науки Билл Най (Bill Nye), который говорил, что о терраформировании Марса может рассуждать только человек, принявший наркотические вещества. 

Недавно космический аппарат InSight установил на поверхность Красной планеты сейсмометр. Тот будет фиксировать сотрясения марсианских пород. Анализируя то, как сейсмические волны проходят через них, ученые смогут определить глубину и состав слоев.

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Марс, Астронавт, Высадка на Марс, Аполлон-8.
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