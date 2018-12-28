Ученые раскрыли секрет контроля репликации ДНК

Ученые выяснили, как ДНК регулирует время синтеза дочерних молекул.
Руководитель исследования профессор Дэвид Гилберт (David Gilbert) рассказал, что загадка управления репликацией долго вводила ученых в заблуждение:
"Для нас это оставалось тайной. Репликация казалась устойчивой ко всем воздействиям, которыми мы старались ее нарушить. Мы подробно описали, как она меняется в разных типах клеток и останавливается при заболевании. Главное же оставалось скрытым — та последовательность ДНК, которая ее контролирует".
Гилберт и его коллеги изучали сегменты ДНК мыши, пока не наткнулись на необычную структуру. Они заметили в последовательности дезоксирибонуклеиновой кислоты три участка, которые часто соприкасались друг с другом. Авторы воспользовались технологией редактирования генов CRISPR-Cas9, чтобы вырезать все три области одновременно.
В результате ученые получили именно то, чего долго добивались. Удаление структур повлияло на контроль репликации. "Извлечение этих элементов сместило время репликации сегмента от начала процесса к его завершению", — сказал Гилберт. Изменение последовательности повлияло не только на время репликации, но и на трехмерную структуру ДНК, которая после операции кардинально изменилась.
Открытие поможет бороться с заболеваниями, связанными со временем репликации, такими как рак. Кроме того, по словам профессора Гилберта, изменение времени репликации может повлиять и на качество переноса генетической информации, что тоже способствует новым экспериментам.
Ранее биологи из Нью-Йоркского университета на примере клеток дрожжей продемонстрировали, как возникает вариация числа копий генов (CNV). Новый метод показал, как происходят делеции и дупликации на уровне одной клетки.