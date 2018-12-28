В США умерла одна из первых женщин-руководителей в NASA

Новости науки: Американский астроном Нэнси Грейс Роман скончалась в возрасте 93 лет.

Нэнси Грейс Роман, которая стала первой женщиной, занявшей руководящую должность в NASA, и известна как "мать" телескопа "Хаббл" за существенный вклад в его разработку, скончалась в возрасте 93 лет. Ученая скончалась после продолжительной болезни.

Роман стала первым начальником отдела астрономии в Управлении космической науки NASA и первой женщиной, которая заняла руководящую должность в агентстве. Она также разрабатывала и формировала бюджет различных программ и организовывала ученых к участию в них. Кроме того, Роман приняла участие в запуске трех орбитальных солнечных обсерваторий и трех малых астрономических спутников.

Последней программой, в которой она собрала комитет и была активно задействована, был телескоп "Хаббл". Роман работала над начальным планированием, в частности закладкой структуры программы.