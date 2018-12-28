В конце января жители Земли смогут наблюдать необычное космическое явление

Новости науки: С 20 до 21 января 2019 года состоится Супер-кровавое лунное затмение.

Ближе к концу следующего месяца многие жители Земли смогут своими глазами лицезреть достаточно необычный космический феномен - а именно речь идет о полном лунном затмении, которое ученые уже окрестили "Супер-кровавым лунным затмением". Столь пугающее название, однако, вовсе не отражает сущность затмения, так как ничего плохого не случится - вместо этого люди смогут увидеть полный цикл лунного затмения, которое начнется в 11:41 по восточному североамериканскому времени и продлится до около трех часов ночи следующего дня, с 20 до 21 января 2019 года. Ожидается, что Луна будет окрашена в кроваво-красный цвет ввиду того, что она будет проходить через тень Земли, что и придаст ей такой цвет.

Впрочем, для того, чтобы самостоятельно ее увидеть, необходимо вначале посетить Северную Америку, так как лунное затмение в полной мере можно будет наблюдать только оттуда. Ночью 20 января, верхняя половина земной тени ляжет на спутник, придав ей необычный красный оттенок, а сам цикл затмения будет длиться чуть более трех часов, что является одним из наиболее длительных космических явлений такого типа за последние несколько лет.

Специалисты-астрономы указывают на то, что следующей ближайшей датой такого лунного затмения станет 2022 год, а потому для всех ценителей космоса и необычных космических явлений текущий шанс становится наиболее рациональным. Кроме того, специалисты отметили тот факт, что в момент затмения Луна пройдет на максимально близком расстоянии от Земли, что и придает этому названию приставку "супер" - это также будет действительно необычное зрелище, если верить специалистам. И если надеяться на то, что небо будет относительно безоблачным, что является крайне важным фактором наблюдения.

Как бы там ни было, а подобные длинные циклы лунных затмений так или иначе являются достаточно редким явлением и тот факт, что текущее затмение повторится всего лишь спустя три года, является действительно удивительным. Впрочем, специалисты отмечают тот факт, что затмение также может порадовать наблюдателей и ученых некоторыми особенными аспектами затмения.