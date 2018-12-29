Инопланетные следы на Земле: ученые не шутят

Новости науки: Ученые из NASA заявили, что на Земле могут быть следы инопланетян.

Если такие следы удастся обнаружить, они могут стать зацепкой в поисках инопланетных цивилизаций.

Исследователи NASA убеждены, что Солнечная система может быть усеяна так называемыми "технологическими следами". Это индикаторы технологий, которые происходят с других планет. Например, такими следами могут быть радиоволны, которые поступают от небесного тела. Ученые NASA теперь призывают исследователей искать такие технологические следы с надеждой, что они помогут обнаружить внеземную жизнь.

"Из-за того, что геологические, палеонтологические и археологические записи на Земле очень неполные, вполне вероятно, что наша планета тоже может содержать такие артефакты. Хотя эта идея часто связывается с ненаучными представлениями и фантастическими историями о пришельцах. Поэтому к ней стоит подойти осторожно. Если технологические следы будут обнаружены в Солнечной системе, будет вполне оправданным попробовать проверить их межзвездное происхождение", - отмечают ученые. В NASA напоминают, что сейчас Земля – единственное известное место, заселенное видом, способным к межзвездной коммуникации и межпланетных путешествий (хоть эти технологии все еще на ранних стадиях развития).

Однако, не исключено, что ранние и пригодные для жизни соседние планеты, в том числе Марс и Венера, могут быть источником следов внеземных технологий.