Скачать
Среда, 02.01.2019
Двум миллионам украинцев с нового года повысили пенсии
Двум миллионам украинцев с нового года повысили пенсии
Итоги 1 января: Марш Бандеры, новые тарифы и Зеленский идет в президенты
Итоги 1 января: Марш Бандеры и новые тарифы
Матч &quot;Зимней классики&quot; Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Матч "Зимней классики" Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Захватывающее видео Юпитера
Захватывающее видео Юпитера

"Марсианские" роботы высадились в пустыне в Марокко

Смотрите фото (4)
&quot;Марсианские&quot; роботы высадились в пустыне в Марокко
09:48 Сегодня Телеграф www.dailytechinfo.org Фото: pixabay.com

Новости науки: В пустыне в Марокко прошли полевые испытания робототехнических систем, предназначенных для исследования Красной Планеты

Буквально на днях в одном из самых засушливых районов пустыни Сахара в Марокко прошли полевые испытания трех автоматизированных робототехнических систем, предназначенных для исследований Красной Планеты. Испытания в условиях, максимально приближенных к реальным, были организованы и проведены германским Центром новшеств в области робототехники (DFKI Robotics Innovation Centre), в них было задействовано около 40 инженеров и специалистов из разных европейских организаций и компаний. Были испытаны технологии автоматической навигации, проведения съемки, исследований и другие технологии космической робототехники, которые будут использоваться в будущих исследовательских планетарных миссиях.

Данная работа выполняется в рамках проекта PERASPERA (Project Plan European Roadmap and Activities for Space Exploitation of Robotics and Autonomy), который является частью европейской программы Horizon 2020. Полевые испытания начались с испытаний беспилотного летательного аппарата, который, пройдя несколько раз над заданной областью, выполнил аэрофотосъемку и составил цифровую топологическую карту с разрешающей способностью 4 сантиметра. Эти данные, совмещенные с данными, собранными наземными аппаратами, стали набором, обеспечивающим работу алгоритмов навигации, разработанных специалистами Европейского космического агентства (ЕКА).

В процессе составления цифровых карт появились первые неожиданности. Песчаные дюны оказались настолько подобными по размерам и форме, что алгоритмы компьютерного видения испытывали затруднения в их идентификации. Идентификация элементов ландшафта производится алгоритмами путем поиска даже самых незначительных отличий и подобие песчаных дюн друг другу попросту поставило в тупик эти алгоритмы.

Исследователи: Роботы смогут научиться ходить самостоятельно

Несколько более положительные результаты показал марсоход SherpaTT, которому удалось не заблудиться в дюнах и пройти дистанцию в 1.3 километра, периодически посылая запросы модулю, являющемуся главным планировщиком миссии в те моменты, когда он находил камни и другие объекты, представляющие интерес с исследовательской точки зрения. Это хороший пример того, как марсоходы следующих поколений должны будут уметь принимать собственные решения, а не полагаться на людей, постоянно контролирующих их действия.

Полевые испытания дали разработчикам космических роботов массу полезной информации, которая будет использована для улучшений программных алгоритмов и аппаратных средств систем управления. Следующие испытания уже будут проведены в действительно реальных условиях, в ходе первой демонстрационной миссии, которая запланирована на 2023 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Исследования, Марокко, Робот, Марс, Программа, Испытания, Оборудование, Планета, Алгоритм, Пустыня, ЕКА, PERASPERA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
02 "Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике
03 Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы
04 Украина прекращает оформление виз в международных аэропортах
05 Известные зарубежные личности, которые обожают украинских дизайнеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Налог на заграничные посылки вступил в силу
Налог на заграничные посылки вступил в силу
В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
Метель и гололед: в Украине ухудшится погода
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь