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Астронавт с космоса позвонил в службу поддержки США

Астронавт с космоса позвонил в службу поддержки США
09:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки: Астронавт перепутал номера и позвонил в службу спасения США.

Нидерландский астронавт Андре Куиперс признался, что как-то случайно позвонил из космоса в службу спасения США. Об этом он рассказал во время интервью на радио, объясняя, как работает система связи между Землей, спутниками и астронавтами на орбите. По словам Куиперса, он пытался набрать номер Центра полетов NASA в Хьюстоне, но случайно пропустил одну важную цифру, пишет Newsweek.

Нидерландец объяснил, что для звонка в центр управления полетами, астронавт на орбите должен сначала набрать 9 для соединения с внешней линией, а затем 011, чтобы выйти на международную. Но, конечно, в условиях невесомости процесс не такой легкий, как где-то за столом на Земле.

"Я сделал ошибку. И на следующий день мне прислали электронное письмо: "Ты звонил в 911?", - рассказал Куиперс.

Как оказалось, его случайное телефонное хулиганство подняло тревогу в центре в Хьюстоне. Команда спасателей приехала проверять комнату, где размещено оборудование для связи между космической станцией и Землей.

"Я был немного разочарован, что они не поднялись ко меня тогда", - пошутил астронавт.

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Куиперс был участником космической миссии дважды. Всего он провел на орбите 203 дня. По его словам, позвонить из космоса на Землю на его удивление оказалось не так и сложно. Космонавты почти всегда могут воспользоваться орбитальной связью, которая организована с помощью спутников. Однако, сигнал идет с определенной задержкой. Поэтому нормального живого разговора не получается.

"Иногда люди вешали трубку, потому что думали, что я ничего не говорю. Поэтому позже я начинал говорить сразу же после того, как набирал последнюю цифру", - рассказал астронавт.

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Хьюстон, США, НАСА, Космос, Служба спасения, Астронавт, Андре Куиперс, Служба спасения США, Центр полетов NASA.
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