Аналог ледяных гигантов: телескоп TESS обнаружил необычную экзопланету

Новости науки: Телескоп TESS нашел свою третью экзопланету.

У довольно яркой и недалекой от нас - всего в 53 световых годах - звезды HD 21749 новый космический телескоп TESS нашел свою третью экзопланету. По сравнению с предыдущими, HD 21749b движется довольно неторопливо, совершая полный годовой оборот за 36 земных дней (для сравнения, на открытых TESS ранее Pi Mensae b и LHS 3844b год длится 6,3 и 11 суток, соответственно). Радиус ее орбиты примерно впятеро меньше, чем у Земли. Однако сама HD 21749 также впятеро тусклее Солнца, ее радиус составляет 0,7 солнечного, а масса - 0,8 от массы Солнца. Поэтому и климат на HD 21749b - довольно умеренный. По оценкам ученых, средняя температура атмосферы HD 21749b составляет лишь около 150 °С; с учетом близости звезды, это не так много.

"Мы уже немало знаем об атмосферах горячих экзопланет. Но поскольку находить небольшие планеты на значительном удалении от звезд намного сложнее, то об их сравнительно холодных атмосферах известно куда меньше, - говорит одна из авторов находки, астрофизик из Массачусетского технологического института Дайана Драгомир (Diana Dragomir). - Однако нам повезло: эту (планету - NS) мы заметили и теперь можем изучить более подробно".

Судя по размерам, втрое превышающим размеры Земли, HD 21749b следует отнести к "субнептунам", уменьшенным аналогам ледяных гигантов Солнечной системы. Однако масса экзопланеты превышает массу Земли уже в 23 раза: похоже, что она состоит из газа, намного более плотного, нежели Нептун или Уран. Ученые предполагают, что, в отличие от них, почти целиком состящих из водорода и гелия, на HD 21749b должно быть достаточно воды или довольно плотных атмосферных газов.