Скачать
Среда, 09.01.2019
Украина пообещала МВФ повысить цену на газ для населения: когда и на сколько
Украина пообещала МВФ повысить цену на газ для населения: когда и на сколько
Все члены Синода Вселенского патриархата подписали томос ПЦУ
Все члены Синода Вселенского патриархата подписали томос ПЦУ
Украинский форвард продолжит карьеру в Германии
Украинский форвард продолжит карьеру в Германии
Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год
Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год

Ученые NASA обнаружили экзопланету вдвое больше Земли (Видео)

Ученые NASA обнаружили экзопланету вдвое больше Земли (Видео)
13:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости науки: Эксперты говорят, что эта скалистая планета может быть богата на газ, и она похожа на Нептун.

Ученые космического агентства NASA нашли "супер Землю", которая вдвое больше нашей планеты Земля. Исследователи подозревают, что там может существовать жизнь.

Об этом говорится на сайте NASA. Чрезвычайно большая планета находится в созвездии Тельца на расстоянии 226 световых лет. 

"Супер Землю" открыли двое студентов - выпускница Адина Файнштейн из Чикагского университета и Макенна Бристоу, студентка Университета Северной Каролины Эшвилл. Они работали стажерами вместе с Джошуа Шлидером, который является астрофизиком в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелт.

Любознательные ученики сделали вывод, проанализировав данные, собранные телескопом Кеплер, в поисках доказательств транзитов, которые представляют собой регулярное затмение звезды. 

Впервые в истории человечества космический аппарат сел на обратную сторону Луны

Во время исследования данных с четвертой серии наблюдений с миссии Кеплер К2 в они заметили, что существует два вероятных планетарных транзита. Однако им нужно было увидеть третий, чтобы они могли заявить о существовании планеты наверняка.

Наконец астрономы наткнулись на Exoplanet Explorers, что позволяет смотреть на наблюдения Kepler K2. Здесь молодые ученые нашли нужный третий транзит.

Файнштейн и ее коллеги не могли поверить, что они пропустили эту информацию. Теперь планету попытаются исследовать подробнее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Земля, Экзопланета, Планета Земля, Космическое агентство NASA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
02 Гороскоп на сегодня, 9 января 2019: все знаки Зодиака
03 "Герой Украины": Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь
04 Корь в Украине: количество заболевших достигло более 2 тысяч
05 Маникюр 2019: красивый голубой маникюр на все случаи жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Морозы и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
Доллар и евро подорожали: свежие курсы валют от НБУ
Доллар и евро подорожали: свежие курсы валют от НБУ
Степанов день 9 января: поверья и приметы
Степанов день 9 января: поверья и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь