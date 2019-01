Впервые в истории человечества космический аппарат сел на обратную сторону Луны

Китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4 в четверг успешно совершил посадку на обратной стороне естественного спутника Земли. Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону Луны. Об этом сообщило издание CNN.

Третьего декабря в 4:26 по киевскому времени аппарат Chang'e 4 совершил успешную посадку на обратной стороне Луны.

Congratulations to China’s Chang’e-4 team for what appears to be a successful landing on the far side of the Moon. This is a first for humanity and an impressive accomplishment! pic.twitter.com/JfcBVsjRC8

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 3 января 2019 г.