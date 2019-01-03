Скачать
Четверг, 03.01.2019
В Украине за последний год рекордно восстановили лес
В Украине за последний год рекордно восстановили лес
Итоги 2 января: повышение пенсий, штраф &quot;Сбербанка&quot; и непогода в Украине
Итоги 2 января: повышение пенсий и непогода в Украине
Усик и Ломаченко вошли в топ-10 рейтинга BoxingScene
Усик и Ломаченко вошли в топ-10 рейтинга BoxingScene
Рождественские гадания 2019: варианты магии в ночь на Рождество
Рождественские гадания 2019: варианты магии в ночь на Рождество

Впервые в истории человечества космический аппарат сел на обратную сторону Луны

Впервые в истории человечества космический аппарат сел на обратную сторону Луны
08:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости технологии: Это первый космический зонд, который совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4 в четверг успешно совершил посадку на обратной стороне естественного спутника Земли. Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону Луны. Об этом сообщило издание CNN.

Третьего декабря в 4:26 по киевскому времени аппарат Chang'e 4 совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. 

Миссия Chang'e 4, в которую входит посадочный аппарат и ровер, была запущена в космос на борту ракеты "Великий поход 3B" 8 декабря с площадки космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Китая Сычуань.

Китайцы запустили на "темную" сторону Луны зонд с картофелем

В своей программе исследования Луны Китай широко использует международное сотрудничество: так, четыре научных инструменты для этой миссии разработаны и построены учеными из Нидерландов, Германии, Швеции и Саудовской Аравии.

Глава NASA поздравил достижения коллег из Китая, отметив важность и историчность момента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луна, Ракета, Космический аппарат, Chang'e 4, Великий поход 3B.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нацбанк оштрафовал дочку российского банка
02 Украинская знаменитость поделилась семейными снимками
03 СМИ: Александр Цекало не скрывает свою любовницу от жены
04 Кабельный провайдер прекратил трансляцию скандального NewsOne
05 Низкие поступления от приватизации в декабре замещались займами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО
Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО
Ситуация в зоне ООС: боевики нарушают режим тишины
Ситуация в зоне ООС: боевики нарушают режим тишины
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Рецепт дня: свиные рулетики с грибами
Рецепт дня: свиные рулетики с грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь