Китайцы запустили на "темную" сторону Луны зонд с картофелем

Новости технологии: Зонд совершит посадку на Луне не раньше начала января.

Китай запустил зонд, который впервые в истории человечества должен сесть на обратную сторону Луны. Об этом сообщает ВВС.

"В рамках миссии "Чанъэ-4" (Chang'e-4) зонд и луноход должны совершить посадку в кратере Карман на стороне Луны, которая никогда не видна с Земли", - говорится в сообщении.

Ракета-носитель "Чанчжэн-3В" стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Задачей миссии является доставка образцов лунного грунта на Землю.

Кратер Карман интересен для ученых тем, что расположен в пределах старейшего и крупнейшего объекта Луны - бассейна Южный полюс-Эйткен.

Исследователи считают, что он образовался от столкновения Луны с гигантским астероидом миллиарды лет назад.

Зонд должен выяснить характеристики геологии местности и состав грунта.

Миссия также проанализирует радиосреду на обратной стороне Луны, чтобы выяснить возможности для размещения здесь астрономических радиотелесопів в будущем.

Зонд везет с собой контейнер весом в 3 кг, в котором находится картошка и семена ризушки Таля, для проведения биологического эксперимента.

Его разработкой занимались 28 китайских университетов.

"Мы хотим изучить дыхание растений и фотосинтез на Луне", - рассказал агентству "Синьхуа" руководитель эксперимента Лю Ханьлун ранее в этом году.

Луноход Юту, что стал частью миссии "Чанъэ-3", исследовал спутник в 2013 году.

Поскольку зонд на обратной стороне Луны не будет в поле зрения нашей планеты, данные он будет отправлять через спутник "Цюецяо" (Queqiao), который Китай запустил в мае этого года.

Зонд и луноход оборудованы несколькими камерами, радаром для сканирования лунной поверхности, спектрометром для определения минералов и прибором для исследования взаимодействия солнечного ветра с лунной поверхностью.

Эта миссия является частью большой программы Китая по исследованию Луны. Первая и вторая миссия собирали данные с орбиты, а третья и четвертая имели целью проводить действия на поверхности спутника.