Первая ступень ракеты Falcon из-за аварии упала в океан (Видео)

Из-за отказа системы управления первая ступень ракеты многоразового использования Falcon 9 после пуска села чуть не на берегу Флориды. Об этом основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск написал в twitter.

По его словам, причиной аварии стал выход из строя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7

— Elon Musk (@elonmusk) 5 декабря 2018 г.