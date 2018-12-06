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Первая ступень ракеты Falcon из-за аварии упала в океан (Видео)

Первая ступень ракеты Falcon из-за аварии упала в океан (Видео)
14:59 Сегодня Телеграф unian.net

Новости технологии: Причиной аварии стал выход из строя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами.

Из-за отказа системы управления первая ступень ракеты многоразового использования Falcon 9 после пуска села чуть не на берегу Флориды. Об этом основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск написал в twitter.

По его словам, причиной аварии стал выход из строя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами.

 

"Гидравлический насос решетчатых стабилизаторов остановился, потому Falcon сел прямо в море. Кажется неповрежденным и передает данные ", - написал он. 5 декабря ракета Falcon 9 подняла на орбиту космический корабль Dragon, который доставит на МКС 2,5 тонны груза.

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Все по теме:

Авария, Падение, Видео, Ракета, Океан, Falcon 9, SpaceX, Илон Маск, 5 декабря, Первая ступень.
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