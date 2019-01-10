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Из глубин космоса: зонд NASA запечатлел захватывающее фото Земли

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Из глубин космоса: зонд NASA запечатлел захватывающее фото Земли
09:37 Сегодня Телеграф www.segodnya.ual Фото: www.nasa.gov

Новости науки: Снимок Земли и Луны был получен с расстояния в 114 миллионов километров

Космическое агентство NASA опубликовало необычную фотографию, которую запечатлел зонд OSIRIS-REx. На фотографии уместился астероид Бенну (главная миссия космического аппарата), а также Землю вместе с Луной - они находятся в левом нижнем углу.

На снимке наша планета с естественным спутником находились на расстоянии 114 миллионов километров от космического зонда, при этом расстояние до астероида составляло всего 43 километра.

Сама фотография была получена навигационной камерой OSIRIS-REx NavCam1 19 декабря. Чтобы с такого большого расстояния Земля смогла проявиться на снимке, камере пришлось делать 5-секундную экспозицию.

Зонд OSIRIS-REx стартовал к астероиду Бенну в сентябре 2016 года, а прибыл к месту своего назначения в декабре 2018 года. Бенну - это 500-метровый астероид, относящийся к углеродным стероидам спектрального класса "B" и входящий в группу Аполлонов. Изучение данного и других подобных объектов, как полагают ученые, поможет получить много ценной информации об эволюции нашей Солнечной системы. OSIRIS-REx должен будет сделать забор образцов грунта с Бенну, которые, как ожидается, будут доставлены на Землю в 2023 году.

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НАСА, Земля, Космос, Фото, OSIRIS-REx, Астероид Бенну.
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