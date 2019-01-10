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Ученые обнаружили древние звезды-кристаллы

Ученые обнаружили древние звезды-кристаллы
12:19 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Ученые подтвердили гипотезу о замедленной эволюции белых карликов, многие из которых превратились в гигантские космические кристаллы.

Средних размеров звезды, включая наше Солнце, завершают свою эволюцию в виде тусклых белых карликов, компактных и погасших. В таком состоянии они могут находиться миллиарды лет, и белые карлики составляют немалую часть звездного населения Галактики. Плотность их в миллионы раз превышает плотность "обычной" звезды, а в ядре достигает 10 млн г/см3.

Еще полвека назад было предположено, что при непрерывном понижении температуры после остановки термоядерных реакций в плотном ядре белых карликов может идти кристаллизация атомов углерода и кислорода. Процесс происходит с выделением энергии и способен подогревать старую звезду, замедляя ее старение и остывание. 

Эту гипотезу рассмотрели Пьер-Эммануэль Трембле (Pier-Emmanuel Tremblay) и его коллеги из Уорикского университета. В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые сообщают о наблюдениях за более чем 15 тысячами белых карликов, которые были замечены европейским космическим телескопом Gaia на расстояниях до 300 световых лет от Солнца. 

Исходя из цвета и светимости звезд, авторы установили их температуры и возрасты, а затем сравнили их распределение с предсказаниями теоретических моделей. Работа подтвердила избыток сравнительно молодых белых карликов – по оценкам астрономов, в некоторых старение звезды замедлилось на целых 2 млрд лет. Подпитывает их энергия кристаллизации. 

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Ядра белых карликов сложены, в основном, углеродом, кислородом и другими "металлами". Под действием огромного давления их атомы теряют внешние электроны и сжимаются в чрезвычайно плотную, положительно заряженную жидкость. И как только температура в ядре такой звезды снижается до определенного уровня (порядка 10 млн °С), жидкость начинает кристаллизоваться. 

"Все белые карлики кристаллизуются на определенной стадии своей эволюции, – говорит Пьер-Эммануэль Трембле. – Это значит, что миллиарды белых карликов в нашей Галактике уже завершили этот процесс и практически целиком превратились в кристаллические сферы. Само Солнце станет кристаллическим белым карликом через 10 млрд лет".

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Наука, Звезды-кристаллы, Белые кристаллы, Космические кристаллы.
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