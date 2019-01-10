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На фотографии из космоса увидели внеземную цивилизацию (Видео)

На фотографии из космоса увидели внеземную цивилизацию (Видео)
15:36 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости науки: В сервисе Google Sky, который позволяет просматривать космическое пространство, окружающее Землю, обнаружили странную аномалию, которая не похожа ни на звезду или планету.

Фотография из космоса стала причиной споров о существовании разумной внеземной жизни.

Своим открытием поделился уфолог Скотт Уорринг, который увидел в объекте доказательство о существования внеземных цивилизаций, что вызвало бурю споров в Сети.

По мнению уфолога, обнаруженный объект является в несколько раз больше Земли, но тускнее звезды, а значит не излучает свет, а отражает. Более того, из-за своей формой находка "напоминает Пентагон" и намекает на искусственное происхождение. Естественно, без детального изучения Скотт Уорринг сразу же назвал таинственный доказательством существования внеземной жизни. 

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"Это искусственный объект невообразимого размера. Я уверен, что моя находка – 100-процентное доказательство и существования внеземной цивилизации, а их уровень развития настолько высок, что позволяет строить настолько гигантские корабли или космические базы", – уверяет уфолог Скотт Уорринг.

В сети также опубликовано видео, на котором можно рассмотреть ту самую базу пришельцев. Насколько она похожа на Пентагон — судите сами. При взгляде на эти снимки порой кажется, что желания увидеть нечто необычное у Скотта Уорринга гораздо больше, чем здравого смысла. В Сети нашлись как приверженцы идей уфолога, так и ярые противники.

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Земля, Космос, Фото с космоса, Google Sky, Сервис Google Sky.
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