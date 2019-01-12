|
|
Объявлены самые лучшие снимки по версии научного журнала за 2018 год (Фото)
Американский журнал Nature представил победителей конкурса на самые лучшие научные фотографии 2018 года, и тут есть на что посмотреть! Вы увидите яркие кадры из мира природы и научных исследований, оказавшиеся перед бдительным взором редакторов журнала Nature.
Неудачный обед: курьезные приготовления в микроволновой печи
Медики назвали свойства лимона, о которых вы раньше не слышали
Забавные образы знаменитых женщин, воссоздаваемые дочкой и мамой (Фото)
Прикольные демотиваторы для отличного настроения на весь вечер
Это кот набирает сотни тысяч подписчиков в Instagram (Фото)
Креативная мини-библиотека для всех желающих (Фото)
Нереально смешные комментарии из соцсетей для тех, кто любит сарказм
Сказочные пейзажи туманных Карпат (Фото)
Из прошлого: автомобильные аварии ХХ века (Фото)
Мода 2019: стильные пиджаки в пору каждому мужчине (Фото)
Автомобильные приколы, которые сделают ваш день
Красочные снимки космического телескопа Хаббл (Фото)
Вот это дедушка: Филипп Дюма как пример для подражания (Фото)
Люди с чувством юмора всегда найдут выход из любой ситуации
Книги, которые приведут вас в ужас и поменяют систему ценностей (Фото)
Посмейтесь сами и повеселите окружающих: забавные комиксы на любой юмор
Бордовый маникюр 2019: модные идеи красивого дизайна ногтей (Фото)
Угарные учительские перлы, заставляющие скучать по школьным денькам
Назван самый населенный остров в мире - Мгинго (Фото)
Смешные снимки, на которых столько боли, что аж хочется закрыть глаза
Самой престижной награды удостоился маленький домик в Англии (Фото)
Забавные объявления, странные надписи и креативная реклама
Оригинальные идеи для забавной детской фотосессии (Фото)
Безумно смешные демотиваторы для любителей похохотать
Уникальный Mercedes-Benz SL 500, простоявший в гараже 20 лет (Фото)