Объявлены самые лучшие снимки по версии научного журнала за 2018 год (Фото)

Американский журнал Nature представил победителей конкурса на самые лучшие научные фотографии 2018 года, и тут есть на что посмотреть! Вы увидите яркие кадры из мира природы и научных исследований, оказавшиеся перед бдительным взором редакторов журнала Nature.