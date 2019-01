Dragon успешно отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно отбыл от МКС. Трансляция велась на сайте NASA, передает УНН со ссылкой также на официальные аккаунты компании и космического ведомства США в социальных сетях.

Как сообщила SpaceX в Twitter, корабль приводнится в районе южного побережья штата Калифорния примерно в 21:05 по времени Тихоокеанского побережья США (07:05 по киевскому времени).

Dragon запущен к МКС 5 декабря. Через три дня он осуществил стыковку со станцией, доставив туда свыше 2,5 т грузов, в том числе продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, включая приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли.

The @SpaceX #Dragon cargo craft was released from the International Space Station's Canadarm2 robotic arm today at 6:33 p.m. EST. https://t.co/USaykHvYau pic.twitter.com/w9y5vV4LJG

— Intl. Space Station (@Space_Station) 14 января 2019 г.