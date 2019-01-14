Dragon успешно отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Новости науки: Dragon отбыл от МКС и начал путь к Земле.

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно отбыл от МКС. Трансляция велась на сайте NASA, передает УНН со ссылкой также на официальные аккаунты компании и космического ведомства США в социальных сетях.

Как сообщила SpaceX в Twitter, корабль приводнится в районе южного побережья штата Калифорния примерно в 21:05 по времени Тихоокеанского побережья США (07:05 по киевскому времени).

Dragon запущен к МКС 5 декабря. Через три дня он осуществил стыковку со станцией, доставив туда свыше 2,5 т грузов, в том числе продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, включая приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли.

Напоминаем, возвращение американского грузового корабля Dragon компании SpaceX впервые пройдет в ночное время суток. “Чтобы воспользоваться более спокойным состоянием акватории в Тихом океане, SpaceX и операторы программы эксплуатации Международной космической станции договорились перенести время отбытия Dragon от станции с раннего утра воскресенья на поздний вечер воскресенья. Таким образом это будет первое ночное приводнение”, — уточнил космическое ведомство США в опубликованном на своем сайте сообщении.