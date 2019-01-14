Красота с космической высоты: захватывающие снимки Украины с орбиты (Фото) Астронавт с Международной космической станции Рэнди Бресник сделал фотографии Киева и опубликовал их на своей странице в социальной сети. На снимках из космоса Украина выглядит невероятно. Космонавту удалось запечатлеть ночной Киев, Днепр, Черное и Азовское моря. Космонавты наблюдают с другого угла обзора не только жизнь целых континентов, но и отдельных стран и городов.