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Понедельник, 14.01.2019
Красота с космической высоты: захватывающие снимки Украины с орбиты (Фото)
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Красота с космической высоты: захватывающие снимки Украины с орбиты (Фото)

Астронавт с Международной космической станции Рэнди Бресник сделал фотографии Киева и опубликовал их на своей странице в социальной сети. На снимках из космоса Украина выглядит невероятно. Космонавту удалось запечатлеть ночной Киев, Днепр, Черное и Азовское моря. Космонавты наблюдают с другого угла обзора не только жизнь целых континентов, но и отдельных стран и городов.
Фото: Instagram
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Киев, Украина, НАСА, Днепр, Черное море, Космос, МКС, Instagram, Фото, Вид с орбиты, Рэнди Бресник.
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