Главенствующая теория о формировании планет может быть пересмотрена

Новости науки: Субсатурны поставили под вопрос общепринятое понимание планетного формирования.

Поиск жизни за пределами Солнечной системы — одно из важных направлений в современной астрономии. Новое исследование предлагает пересмотреть общепринятую модель планетного формирования, что в дальнейшем может повысить шансы на обнаружение жизни на экзопланетах.

Самая популярная на сегодня теория планетного формирования — так называемая модель ядерной аккреции, которая пытается объяснить то, что мы наблюдаем в Солнечной системе. Однако чем больше планет мы открываем за пределами системы, тем больше понимаем, что к ним не подходят наши модели масс и орбитальных расстояний, наблюдаемые в пределах Солнца.

На встрече Американского астрономического общества, прошедшей 8 января, ученые обсуждали пересмотр главенствующей теории о формировании планет. Это, в свою очередь, может серьезно повлиять на поиск жизни за пределами Солнечной системы.

"Теория формирования планет важна, даже если вы заинтересованы только в обитаемых планетах, так как недостаточно, чтобы планета просто находилась в зоне обитаемости, вам необходимы и химикалии, соответствующие жизни, и история, соответствующая развитию жизни, — рассказывает Дэвид Беннет, астроном из Мэрилендского университета. — Чем лучше мы сможем понять формирование планет, тем лучше сможем предсказать, какие из них могут быть обитаемы".

Астрономы выяснили, что в других солнечных системах есть множество планет, называемых субсатурнами. В декабре 2018 года в журнале Astrophysical Journal Letters вышло исследование, в котором сравнивались 30 разных планет, идентифицированных по особой методике, с тем, что ученые ожидали увидеть в соответствии с моделью ядерной аккреции. Они обнаружили, что эта модель не очень сходится с реальным положением вещей.

Команда рассмотрела планету, обнаруженную в 2012 году при помощи гравитационного микролинзирования. Со времени первых наблюдений звездная геометрия изменилась, вследствие чего планетная система и источник света, который она усиливала, пропали из поля зрения. Команда провела невероятно точные расчеты того, как сместились объекты за эти годы, которые затем использовали для вычисления непосредственной массы планеты OGLE-2012-BLG-0950.

В итоге ученые получили 39 масс Земли, что соответствует категории субсатурнов. Эта цифра прямо указывает на планету, которая не похожа на что-либо другое в Солнечной системе. Кроме того, работа представляет собой подвиг — ведь это все равно что рассмотреть десятицентовую монету с расстояния 110 километров.