Перспективные межпланетные зонды могут получить паровые двигатели

Новости науки: Испытан прототип парового космического зонда.

Межпланетный аппарат, использующий для движения лед и пар, сможет работать почти бесконечно, заправляясь на ходу, и он уже прошел первые испытания.

Дальние космические зонды Pioneer и Voyager достигли расстояния порядка 120 астрономических единиц от Земли — многих миллиардов километров. Использующиеся на таких аппаратах ионные двигатели маломощны, однако невероятно экономичны и позволяют за долгое время слабым, но постоянным усилием достигать огромных скоростей. Однако запас топлива заканчивается даже у ионных двигателей, и если человечество когда-нибудь установит постоянные сети межпланетных перелетов, то нам понадобится заправляться не только на Земле: желательно — везде, где придется остановиться космическому кораблю.

Университет Центральной Флориды рассказывает о разработке межпланетного аппарата, способного использовать весьма распространенный в Солнечной системе ресурс — водный лед. Фил Мецгер (Phil Metzger) и его коллеги из компании Honeybee Robotics уже собрали первый прототип зонда WINE (World Is Not Enough, "Целого мира мало") и испытали его в последний день 2018 года. Аппарат успешно оторвался от опоры, используя реактивную тягу струи водного пара, произведенного тут же, на борту.

Прототип размерами примерно с бытовую СВЧ-печь вооружен солнечными панелями для выработки энергии при полете через внутренние области Солнечной системы, а также радиоизотопным термоэлектрогенератором — РИТЭГом — для питания там, где света Солнца будет уже недостаточно. Эту энергию WINE может использовать для постепенного растапливания льда и превращения его в пар, молекулы которого направляются прочь, создавая слабую, но достаточную тягу, как у ионных двигателей.

Пока доступно излучение Солнца и еще не истощен запас радиоактивного источника на борту, WINE сможет продолжать работу, лишь иногда останавливаясь на подходящем астероиде, комете или планете для пополнения запасов льда. "Аппараты, подобные WINE, способны полностью изменить наш подход к исследованию Вселенной", — прокомментировал новинку вице-президент Honeybee Robotics Крис Закни (Kris Zacny).