Ученым удалось оживить скелет существа, жившего 290 миллионов лет назад (Видео)

Новости науки: Ученые изучали существующих ящеров при помощи компьютерной томографии, чтобы оценить их походку.

Используя данные археологов, инженеры воссоздали походку ящера — предка современных млекопитающих.

Исследователи из Берлинского университета имени Гумбольдта создали робота на основе скелета животного, существовавшего еще до динозавров. Применив комплекс технологий, они привили ему походку древней рептилии.

Окаменелости Orabates pabsti нашли в карьере Бромакер (Германия) еще в двухтысячном году. Это существо интересовало ученых прежде всего из-за своего положения на древе эволюции. Они считают, что оно является одним из первых древних амниотов — позвоночных, характеризующихся наличием зародышевых оболочек. Из него в последующем развились млекопитающие. По оценкам ученых, первые амниоты появились 310 миллионов лет назад. Возраст использовавшегося в работе скелета оценивается в 290 миллионов лет.

Для воссоздания походки авторы не могли рассчитывать только на оставшиеся кости. Они использовали окаменевшие следы, которые принадлежали Orabates pabsti с длиной тела 90 сантиметров. Для создания модели движений исследователи Берлинского университета обратились к сотрудникам Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Специалисты создали точные реплики костей с размерами один к одному, но в дальнейшем при сборке робота OroBOT слегка увеличили их масштаб. Все остальные детали распечатали на 3D-принтере с учетом предполагаемой массы животного.

После всей проделанной работы ученые пришли к выводу, что Orabates pabsti обладали более совершенным способом передвижения, чем считалось ранее. По их словам, ящеры скорее бегали, чем скользили по поверхности, что говорит об их способности отходить от воды дальше, чем предполагалось. Этот способ моделирования позволил авторам больше узнать о деталях передвижения древнего существа, поэтому они надеются применить такой же подход в будущем к иным животным, например динозаврам.

До этого палеонтологам впервые удалось изучить почти метровый череп гигантского ихтиозавра, найденного более 60 лет назад. Используя передовые технологии компьютерной томографии, исследователи создали 3D-модель останков, включая те детали черепа, что довольно редко сохраняются в природе.