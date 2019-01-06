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Удаление клеток-зомби избавило мышей от ожирения и тревоги

Удаление клеток-зомби избавило мышей от ожирения и тревоги
01:50 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Удаление клеток-зомби у мышей помогло победить ожирение и тревогу.

Клетки-зомби, также известные как стареющие клетки, представляют собой полураспадающиеся клетки, которые накапливаются в определенных частях мозга, вызывая различные симптомы старения, включая остеопороз, диабет и мышечную слабость.

Большинство ученых склонны связывать ожирение с рядом различных психоневрологических расстройств, включая тревогу и депрессию, однако точная природа этих взаимоотношений до сих пор плохо изучена, что затрудняет лечение. Новое исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism предполагает, что ответ может быть связан с переизбытком клеток-зомби. Используя мышиные модели, сотрудники Университета Ньюкасла показали, что у мышей с избыточным весом, как правило, больше таких клеток в той области мозга, что отвечает за беспокойство. И, что еще более любопытно, когда эти неисправные клетки удаляются, тревожное поведение у мышей пропадает.

Клетки-зомби, также известные как стареющие клетки, представляют собой полураспадающиеся клетки, которые накапливаются в определенных частях мозга, нарушая нормальное функционирование этой области. Предыдущие исследования показывают, что эти клетки могут вызывать различные симптомы старения, включая остеопороз, диабет и мышечную слабость. В новом исследовании ученые предполагают, что они также могут выступать в качестве основных причин беспокойства, вызванного ожирением.

Сравнивая генетически модифицированных и обыкновенных мышей, исследователи обнаружили, что у мышей с ожирением образовалось больше жировых клеток в боковом желудочке мозга – той его части, что контролирует реакцию на стресс. Еще более показательно, что в этом регионе также наблюдалось увеличение количества стареющих клеток.

Связь между накоплением липидов и старением до сих пор не выяснена, однако, когда исследователи ввели лекарство, которое убивает эти клетки-зомби, жировые клетки начали исчезать, а нормальный рост клеток возобновился. В то же время у мышей также стало проявляться менее тревожное поведение. Все еще страдая от ожирения, мыши меньше беспокоились при передвижении в открытых пространствах и могли быстрее находить выход из лабиринта.

По словам исследователей, результаты их работы могут представлять собой новый терапевтический путь лечения нервно-психической дисфункции, вызванной ожирением, вместе с тем подчеркивая, что прежде чем такое лечение станет реальностью, нужно проделать большую работу.

В настоящее время ученые не в состоянии удалить клетки-зомби из определенных областей мозга, например, из боковых желудочков, однако выявление новой мишени для терапии этого расстройства уже может считаться важным шагом вперед.

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Ожирение, Тревога, Мыши, Клетки-зомби.
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