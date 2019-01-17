На одной из сторон Титана заметили следы дождей

Новости науки: Спутник Сатурна Титан - второй по величине спутник в Солнечной системе и единственный, на поверхности которого стабильно существует жидкость.

Фотографии облаков послужили доказательством того, что на Титане началось лето.

Ученые из Айдахского университета рассмотрели на снимках Cassini от 2016 года подсвеченные облака в атмосфере Титана, подтверждающие приход летнего сезона и наличие дождей в северной части спутника. Это делает Титан единственным известным объектом, помимо Земли, где дождь взаимодействует с поверхностью. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Продолжительность одних суток на Титане равна 15,9 дня на Земле, а в один год умещается 29 лет и пять месяцев, прошедших на нашей планете. Поэтому среднюю продолжительность сезона составляют семь с половиной лет, но из-за орбитального эксцентриситета Стаурна (степень отклонения от окружности) северное лето и южная зима длятся дольше своих противоположностей. В 2009 году на Титане наступило весеннее равноденствие, а в 2011-м на южную часть пришла зима, однако на севере предполагаемых дождей не заметили.

С тех пор ученые тщательно следили за северной частью спутника, чтобы не пропустить признаков дождя. Никто не замечал ничего подобного до сегодня. Специалисты Айдахского университета рассматривали снимки спутника Cassini, вышедшего на орбиту Титана в 2004 году. На фотографиях, сделанных 7 июня 2016 года, исследователи увидели светящийся регион площадью 120 тысяч квадратных километров. Сияние не встречалось в этом месте ни на предыдущих снимках, ни на последующих.

В статье авторы пишут: "Основываясь на яркости, спектральных характеристиках и геологическом контексте, мы приписываем это свечение зеркальному отражению от мокрой твердой поверхности". Они считают, что поверхность могла намокнуть только из-за дождя и видят в этом доказательство ливней, прошедших на Титане. Это первое свидетельство дождей в северной части спутника. Оно же подтвердило существующую гипотезу о климатическом устройстве Титана.

Ранее на Титане впервые заметили пылевую бурю. Специалисты NASA проанализировали изображения, полученные межпланетной станцией Cassini, и пришли к выводу, что необычные пятна на поверхности спутника — не что иное, как пылевые бури.