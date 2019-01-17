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СМИ: эксперимент с растениями на лунном модуле "Чанъэ-4" не удался

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СМИ: эксперимент с растениями на лунном модуле &quot;Чанъэ-4&quot; не удался
18:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Хлопчатник, проросший на обратной стороне Луны на борту китайского лунного модуля "Чанэ-4", погиб из-за низких температур долгой лунной ночи.

Растения были частью биологического эксперимента "Чанъэ-4", в который также входили семена картофеля, рапса и резуховидки Таля, а также яйца плодовых мух и дрожжи. Эти организмы содержались в 2,6-килограммовом контейнере, опустившемся на Луну в китайском зонде 2 января.

Целью эксперимента, начавшегося спустя два часа после исторической посадки, было оценить то, как растения и животные растут и развиваются в лунных условиях.

На поверхности спутника Земли низкая гравитация, высокие уровни радиации и большие перепады температур. Однако семена хлопчатника смогли справиться с этими жесткими условиями — по крайней мере поначалу, — став первым земным растением, проросшим на поверхности другого мира. Как обстоят дела с другими организмами, представители китайской космической программы не сообщили.

Китайцы запустили на "темную" сторону Луны зонд с картофелем

Снимок биологического эксперимента, полученный центром управления миссией "Чанъэ-4" седьмого января 2019 года 87 часов спустя после впрыскивания воды, на котором видны ростки хлопчатника

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У контейнера, судя по всему, нет собственного обогревателя, так что наступление лунной ночи в конце прошлой недели (она длится примерно две земных недели) стало губительным для ростков хлопчатника.

Позднее в этом месяце, когда в кратере Карман снова наступит день, мертвые растения начнут гнить. Однако контейнер представляет собой закрытую систему, так что разлагающийся материал не попадет на поверхность Луны.

Модуль "Чанъэ-4" и ровер "Юйту-2" собирают подробные данные о поверхности кратера Карман. Эта информация передается обратно на Землю через спутник "Цюэцяо", в мае 2018 года запущенный Китаем на гравитационно-стабильную точку на лунной орбите.

Симулированные тесты миссии "Чанъэ-5"

"Чанъэ-4" — часть амбициозной программы КНР по роботизированному исследованию Луны. Лунные станции "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2" были запущены в 2007 и 2010 годах соответственно, а пара из посадочного модуля и ровера "Чанъэ-3" прилунилась в декабре 2013-го.

Если все пойдет по плану, то позднее в этом году Китай запустит миссию "Чанъэ-5", которая должна будет собрать образцы и вернуться с ними на Землю.

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Китай, Эксперимент, Растения, Чанъэ-5, Обратная сторона луны, Чанъэ-4, Космический модуль.
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