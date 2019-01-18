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Стало известно, Земля сталкивается с астероидами вдвое чаще, чем 300 миллионов лет назад

Стало известно, Земля сталкивается с астероидами вдвое чаще, чем 300 миллионов лет назад
13:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: За последние эпохи частота столкновения Земли с астероидами не уменьшилась, а выросла.

Новая датировка лунных кратеров показала, что с начала пермского периода Земля и ее спутник стали бомбардироваться метеоритами намного интенсивнее.

В наше время такие события происходят в 2,5 раза чаще, чем 290 миллионов лет назад — возможно, это связано с дестабилизацией астероидного пояса. Об этом Сара Мазруи (Sara Mazrouei) и ее коллеги из Университета Торонто пишут в статье, опубликованной в журнале Science. 

Геологическая активность Земли сравнительно быстро стирает различимые следы столкновений с кометами и астероидами. Однако Луна мертва и неподвижна, находится совсем близко — в тех же условиях — и испытывает примерно те же встречи, что и наша планета. Ее поверхность может сохранять старые шрамы десятками и миллионами лет, а с ней — и «летопись» нашего общего прошлого. Появившиеся в последние годы инструменты и методы позволили провести эту работу на более детальном уровне. 

Сара Мазруи и ее соавторы использовали инфракрасный радиометр DLRE, установленный на борту американского зонда LRO, который работает на лунной орбите уже без малого 10 лет. Это позволило провести точнейшие измерения температуры грунта у поверхности 111 кратеров диаметром более 10 километров. Этот материал может резко и очень сильно нагреваться под воздействием удара и в отсутствие атмосферы остывает медленнее, чем на Земле. Крошечные различия в температуре позволили датировать происхождение кратеров возрастом вплоть до миллиарда лет.

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Такая работа показала, что со времени 290 миллионов лет назад — когда на Земле начался пермский период — число столкновений с метеоритами сильно выросло. Определенную причину этому назвать пока сложно. Авторы предполагают, что рост числа астероидов может быть вызван дестабилизацией траекторий движения тел в главном поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера. Влияние этого далекого события на нашу жизнь может быть исключительно велико: в конце концов, именно метеоритный удар 66 миллионов лет назад поставил точку в долгой эпохе царствования динозавров.

Как сообщалось ранее, Ученые из Айдахского университета рассмотрели на снимках Cassini от 2016 года подсвеченные облака в атмосфере Титана, подтверждающие приход летнего сезона и наличие дождей в северной части спутника. Это делает Титан единственным известным объектом, помимо Земли, где дождь взаимодействует с поверхностью. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. 

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Земля, Наука, Астероиды, Столкновение Земли с астероидами.
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