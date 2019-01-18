Скачать
Пятница, 18.01.2019
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого
Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

Ученые узнали, какие гены отвечают за появления шизофрении

Ученые узнали, какие гены отвечают за появления шизофрении
19:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Генетические варианты четырех генов через NMDA-рецептор способны вызывать симптомы шизофрении.

NMDA-рецептор — гетеротетрамер, то есть белок четвертичной структуры. Он представляет собой ионотропный рецептор глутамата. Предыдущие исследования показали, что симптомы шизофрении могут начаться из-за препаратов, блокирующих NMDA-рецептор, или антител, которые его атакуют. Профессор Дэвид Кертис (David Curtis) из Университетского колледжа Лондона заключил, что должны существовать генетические варианты, которые тем или иным образом снижают активность NMDA-рецептора и повышают риск развития шизофрении.

Вместе с коллегами он приступил к исследованию, которое охватило большую выборку. Они изучили последовательность ДНК более четырех тысяч человек с шизофренией и пяти тысяч психически здоровых людей. Авторы сосредоточились на четырех генах. Три из них кодируют NMDA-рецептор — GRIN1, GRIN2A и GRIN2B, — а один (FYN) кодирует белок Fyn, который контролирует работу рецептора.

Биологи провели масштабное исследование микробиома человека
Биологи провели масштабное исследование микробиома человекаЧитать полностью

Сначала генетики выделили варианты, которые могли бы нарушить работу генов или повлиять на последовательность аминокислот таким образом, что белки переставали бы нормально функционировать. Затем, когда сравнили генетические варианты пациентов с шизофренией и людей из контрольной группы, они заметили, что «ошибочные» варианты встречаются чаще у носителей заболевания. Работа также подтвердила гипотезу о том, что редкие генетические варианты, приводящие к некорректной работе NMDA-рецептора, увеличивают риск развития шизофрении в 0,5 процента случаев.

В планах исследователей рассмотреть последовательности генов 30 тысяч людей, страдающих от шизофрении. Кроме того, они намерены изучить эффект найденных генетических вариантов на модели нервных клеток в культуре.

Ученым удалось оживить скелет существа, жившего 290 миллионов лет назад (Видео)

В прошлом году международная группа исследователей выяснила, что ряд генов, связанных с риском развития шизофрении, влияет на состояние плаценты во время беременности. По мнению ученых, патологии плаценты могут сказываться на раннем развитии мозга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ученые, Психика, Гены, Шизофрения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления на Крещенский сочельник 2019
04 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
05 Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь