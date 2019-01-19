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Землю ожидает опасное сближение с массивным астероидом

Землю ожидает опасное сближение с массивным астероидом
09:00 Сегодня Телеграф planetanovosti.com Фото: pixabay.com

Новости науки: Через десять лет ожидается сближение Земли с астероидом на рекордное расстояние.

Расстояние между объектом и нашей планетой будет в 10 раз меньше, чем дистанция от Луны до нас (то есть составит 38 тысяч километров).

Уже сегодня известно, что сближение произойдет 13 апреля 2029 года. Астероид получил название Апофис. Об опасности также предупредили ученые НАСА. При этом эксперты из Гавайского университета считают, что шансы столкновения невысокие: 2,3 к 1 млн.

Космическое тело открыли в далеком 2004 году. Тогда ученые определили его длину, равняющуюся 325 метрам. Действительно ли вероятность падения объекта составляет 2,3%, пока что неизвестно достоверно. Не исключено, что гравитация Земли скорректирует траекторию полета тела, в результате чего и последует катастрофа.

Девять радиолокационных изображений околоземного астероида Апофис, получены в период с 31 октября по 13 ноября 2012 года.

Эффект взрыва мог бы варьироваться в зависимости от состава астероида, а также места и угла удара. В любом случае взрыв причинил бы огромные разрушения на территории площадью в тысячи квадратных километров, но не создал бы долгосрочных глобальных эффектов, подобных "астероидной зиме".

Стало известно, Земля сталкивается с астероидами вдвое чаще, чем 300 миллионов лет назад

Согласно проведённому моделированию последствия падения астероида Апофис на Землю могли быть следующими (исходя из диаметра 270 метров, плотности 3000 кг/м3, скорости входа в атмосферу 12,6 км/с): энергия столкновения с Землёй - 1717 мегатонн, высота разрушения - 49,5 км, диаметр окончательного кратера - 5,97 км.

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Земля, Космос, Катастрофа, Астрономия, Астероид, Апофис.
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