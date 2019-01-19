Ученые обнаружили жизнь под льдами Антарктиды

Специалисты обнаружили жизнь под льдом Антарктиды. Так ученые обнаружили бактерии в озере Мерсер, которое находится подо льдами Антарктиды.
Экспедиция профессора Джона Приску из Университета Монтаны обнаружила бактерии в озере Мерсер, которое находится подо льдами Антарктиды. Ученые удивились, что бактерии выжили после того как столетия не контактировали с внешнем миром.
«В озерной системе содержится достаточно органики для поддержания развитых форм жизни. Мы постараемся найти каких-нибудь животных здесь, но это займет пару месяцев», - отметил Приску.
Площадь озера составляет 160 квадратных километров, а глубина - десять метров.