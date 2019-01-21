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В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы

В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
12:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости науки: В одном из подледных озер Антарктиды ученые обнаружили останки тихоходок.

Ученые, работающие на подледном озере Мерсер в Антарктиде, обнаружили в воде озера, находящегося под километром льда, останки ракообразных и тихоходок.

26 декабря ученые проникли в озеро, а в январе сообщили Nature о том, что в озерной грязи, собранной с прибора, измеряющего температуру воды, "совершенно неожиданно" обнаружены останки тихоходок и ракообразных и усики растений, передает N+1.

По крайней мере тихоходки и растения, найденные учеными, живут на земле, а не в водоемах, и, по предположению ученых, они попали в озеро с водой рек из Трансантарктических гор в 50 километрах от озера в более теплый период, когда ледники отступали — 10 или 120 тысяч лет назад. Как именно и когда это произошло, помогут установить радиоуглеродная датировка и секвенирование ДНК найденных существ.

Ученые обнаружили удивительную находку

Слявек Тулячик, один из руководителей работ на озере Уилланс в 2013 году, заявил, что до этого под толщей антарктического льда не находили ничего подобного. В озере Уилланс обнаружили бактерии и другие микроорганизмы, но не более развитую жизнь. Помимо останков тихоходок и ракообразных, ученые нашли в озере Мерсер останки одноклеточных диатомовых водорослей и бактерии. А в образцах воды было достаточно кислорода для возможного существования животных.

Руководитель проекта Джон Приску выразил опасения, что останки животных могут быть загрязнением с оборудования — чтобы исключить этот риск, команда повторно очистила его и собрала больше грязи, в которой также нашлись останки ракообразных. Эколог Байрон Адамс на американской антарктической станции Макмердо считает, что эти организмы погибли тысячи лет назад, но не так уж и давно — их останки существенно моложе панцирей диатомовых водорослей. Работы на озере Мерсер завершились 5 января, образцы будут доставлены в США для более детального анализа.

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Все по теме:

Антарктида, Тихоходки, Мертвые организмы, Организмы в Антарктиде, Озеро Марсер.
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