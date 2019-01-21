Китайские ученые подтвердили существование генетически отредактированных детей

Новости науки: Китайские власти заявили, что возлагают на ученого Хэ Цзянькуя полную ответственность за создание первых в мире генетически отредактированных детей.

О своем достижении он объявил еще в ноябре прошлого года, после чего власти занялись расследованием этого дела.

Предварительное расследование пришло к выводу, что ученый "организовал проектную группу, включающую иностранный персонал, который намеренно избегал надзора и использовал небезопасную технологию для выполнения редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что официально запрещено законом".

Как сообщают китайские СМИ, в период с марта 2017 года по ноябрь 2018-го Цзянькуя подделывал результаты этической экспертизы и набрал восемь пар для участия в своем эксперименте, что привело к двум беременностям. По данным следователей, одна из матерей родила близнецов, которых зовут Лулу и Нана, а еще одна женщина до сих пор беременна и носит отредактированный плод. Сейчас младенцы и мать находятся под пристальным медицинским наблюдением.

В интервью газете Beijing Youth Daily Шао Фенг (Shao Feng) из Китайской академии наук, заместитель директора Национального института биологических наук, заявил, что инцидент необходимо тщательно расследовать, и задумался о судьбе CRISPR-детей.

"Если бы я был ответственен за улаживание этого скандала, то, помимо всегда прочего, никогда не сказал бы близнецам, что они отредактированы, и позволил бы им жить своей жизнью, как все нормальные люди. Я думаю, это будет лучшим решением", — уверен Фенг.

На Втором международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге ученый впервые заявил, что попытался создать у близняшек устойчивость к ВИЧ, отключив ген CCR5. Цзянькуя дал интервью Associated Press, но никаких научных работ, равно как и независимых доказательств, пока нет. Университет и больница, которая якобы знала о проводимых работах, инициировали собственные расследования.

"Я чувствую большую ответственность за то, чтобы быть не просто первым в этом деле, но и за то, чтобы это стало примером. Общество решит, что делать дальше", — утверждал тогда ученый.

В декабре исследователя заметили в стенах этой больницы в сопровождении конвоя людей в штатском. В некоторых сообщениях средств массовой информации утверждается, что он содержится под домашним арестом или даже задержан. Пресс-секретарь Южного научно-технического университета в Шэньчжэне и работодатель Хэ ранее отвергал слухи об аресте ученого. Власти провинции Гуандон заявили, что по отношению к Хэ Цзянькуя, его коллегам и всем связанным с проектом организациям будет применена соответствующая мера наказания, однако не уточняется, какая именно.