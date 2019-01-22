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Ученые в костях человека обнаружили кровеносные сосуды

Ученые в костях человека обнаружили кровеносные сосуды
09:38 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Ранее ученые их заметили у мышей, а затем нашли и у человека.

Ученые из Университета Дуйсбург-Эссена путем пары экспериментов установили, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism. 

По заверениям иммунолога Матиаса Гюнцера (Matthias Gunzer), руководившего исследованием, никто не ожидал, что в XXI веке возможно открыть центральную анатомическую структуру, которая не описана в учебниках.  

Само открытие произошло случайно. Гюнцер изучал флуоресцентно окрашенные клетки крови у мышей, когда заметил, как они проходят через твердую кость. Он начал поиски информации об этом феномене, но не нашел объяснений ни в одном из справочников. Тогда ученый решил выяснить причину. 

Вместе с коллегами он приступил к исследованию. Они воспользовались веществом под названием этилциннамат, чтобы сделать кости мышей прозрачными. Затем, объединив флуоресцентную микроскопию с рентгеновской, специалисты обнаружили сотни маленьких сосудов, проходящих через кортикальный слой. Они определили, что в кости голени мышей содержится более тысячи таких сосудов. Через них проходит 80 процентов артериальной крови и 59 процентов венозной. Авторы назвали их транскортикальными сосудами (trans-cortical vessels).

В последующем исследователи захотели выяснить, есть ли такие же сосуды у человека. При помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) они сканировали ногу Матиаса Гюнцера. На снимках ученые заметили в кости крошечные отверстия, как и у мышей, и посчитали их доказательством наличия транскортикальных сосудов у человека. Кроме того, их присутствие косвенно подтверждает медицинская техника внутрикостного вливания (intraosseous infusion), которая долгое время использовалась полевыми врачами для быстрого восстановления солдат.

Ученые обнаружили удивительную находку

Сам Матиас Гюнцер так высказался об открытии: "Мы нашли кровеносные сосуды там, где и не подозревали найти. Это безумие, что еще остаются такие вещи, которых мы не знаем о человеческой анатомии". 

Ранее международная группа ученых под руководством сотрудников Университета Британской Колумбии (Канада) вырастила в лаборатории систему человеческих кровеносных сосудов, имитирующую структуру и функции настоящих. Ученые называют это прорывом в области лечения диабета.

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Исследование, Кости, Кости человека, Кровоносные сосуды.
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