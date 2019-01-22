Скачать
Вторник, 22.01.2019
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Итоги 21 января: Пожар на судах у Керченского пролива, переговоры по газу и дебаты в ПАСЕ
Итоги 21 января: Пожар у Керченского пролива и переговоры по газу
Шахтер подписал 17-летнего нападающего
Шахтер подписал 17-летнего нападающего
День Соборности Украины: поздравления в стихах и прозе
День Соборности Украины: поздравления в стихах и прозе

Астрономы рассмотрели джеты сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути

Астрономы рассмотрели джеты сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути
09:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Считается, что в центрах крупных галактик расположены черные дыры, масса которых достигает миллионов и миллиардов масс Солнца.

Астрономы обнаружили, что узкий луч излучения от них направлен прямо к нам.

Ближайшая к нам сверхмассивная черная дыра — объект Стрелец A* — находится в центре нашей Галактики и, по существующим оценкам, весит как около 4,3 миллиона солнц. Она окружена плотным облаком притянутой материи, разогнанной и раскаленной в гравитационном поле дыры. Небольшая доля этого вещества закручивается и на скоростях, сравнимых со скоростью света, выбрасывается парой симметричных узких потоков — джетов. Джеты активно излучают — недаром Стрелец A* был замечен прежде всего как компактный радиоисточник. 

Однако рассмотреть эти внутренние детали напрямую задача крайне сложная. Источник совсем невелик, а его излучение рассеивается пылью, лежащей на всем разделяющем нас пространстве в 26 тысячах световых лет. Поэтому большая международная группа исследователей провела наблюдения за Стрельцом A* с помощью радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами — метода, использующего большие массивы антенн, разнесенных на значительное расстояние, но работающих синхронизированно и позволяющих добиться огромного разрешения. Результаты этих наблюдений представлены в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.  

Стрелец A*: вверху — результаты симуляции объекта и рассеянного излучения от него; внизу — данные наблюдений рассеянного и "отфильтрованного" излучения / ©Issaoun, Mościbrodzka, Johnson, Radboud University, Cf

Ученые усомнились в существовании Планеты Х

Авторам удалось "отфильтровать" шум рассеянного излучения, и в результате они увидели внутреннюю структуру радиоисточника диаметром лишь около 120 угловых микросекунд — симметричную, в полном соответствии с представлениями о существовании в ней пары скоростных джетов. Более того, как оказалось, излучение из него исходит чрезвычайно узким потоком. Приходя к нам, он имеет в поперечнике лишь порядка стомиллионной доли градуса; фактически луч направлен прямо на нас. Это большая удача, которая позволит лучше понять устройство и Стрельца A*, и сверхмассивных черных дыр вообще. Само же излучение, насколько известно, полностью безопасно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Солнце, Наука, Черные дыры, Центр Млечного Пути, Черные дыры в центре Млечного Пути.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
02 Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
03 Китайские ученые подтвердили существование генетически отредактированных детей
04 Международный день объятий 21 января: почему стоит обниматься каждый день
05 Украинская певица Alyosha сменила имидж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Глобализация 4.0: в Давосе сегодня стартует экономический форум
В Давосе сегодня стартует экономический форум
Курс валют на 22 января: валюта дешевеет
Курс валют на 22 января: валюта дешевеет
Рецепт дня: сметанный мусс с зефиром
Рецепт дня: сметанный мусс с зефиром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь