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Стало известно, как мозг различает прикосновения собственного организма и чужого

Стало известно, как мозг различает прикосновения собственного организма и чужого
12:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Специалисты Линчёпингского университета (Швеция) просканировали добровольцев при помощи фМРТ и определили, как мозг реагирует на разные типы прикосновений.

Авторы работы предполагают, что различие возникает из-за прогнозирования контакта. 

Представление о себе (self-concept) описывается в психологии как совокупность взглядов, оценок, знаний и представлений о себе субъекта. Эта концепция формируется у детей примерно в возрасте трех лет. В нее же входит способность человека распознавать собственные действия. Пациенты с психическими расстройствами показывают нарушения в представлениях о себе, исключение — некоторые люди, страдающие шизофренией. Ученые из Линчёпингского университета попытались разобраться в проблеме на примере прикосновений. 

Кожа содержит различные сенсоры, которые воспринимают тепло, давление, частоту и многие другие показатели. Отростки нервных окончаний идут к клеткам в спинном мозге, а оттуда — в головной, где вся информация обрабатывается. Исследователи изучали реакцию мозга добровольцев на их собственные и чужие прикосновения при помощи магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Ведущий автор статьи Ребекка Беме (Rebecca Böhme) рассказала о результатах: 

"Мы видели четкие различия между самосенсорными стимулами и прикосновениями другого человека. В первом случае активность в нескольких участках мозга снижалась. Мы также заметили, что разница возникала уже в спинном мозге, прежде чем обработка доходила до головного". 

Области мозга, которые "деактивируются" при самоприкосновении

Ученые в костях человека обнаружили кровеносные сосуды

В частности, снижалась активность в области височной доли мозга. Авторы предполагают, что это происходит из-за прогнозирования мозгом прикосновений собственного тела. Они провели второй эксперимент, в котором кожи добровольцев касались нити разной толщины одновременно с одним из двух видов взаимодействий прошлого опыта (собственных или чужих поглаживаний). В этом случае восприятие обоих сенсорных сигналов ослабевало, когда участники сами касались своей руки. В дальнейшем ученые планируют выявить более определенные различия от прикосновений в работе спинного мозга. 

Недавно исследователи из Стэнфордского университета (США) после ряда экспериментов показали, что в мозге мышей есть нейроны, которые вызывают неприятные эмоции в ответ на болевые раздражители.

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