Падение метеорита на Луну во время "кровавого" затмения (Видео)

Новости науки: Во время затмения солнечный свет огибает земную атмосферу и теряет коротковолновые цвета, после чего остаются только красноватые оттенки.

Об этом событии сообщали несколько очевидцев, но сейчас информацию подтвердили испанские астрономы.

Полное лунное затмение называют красным или кровавым из-за цвета, в который окрашивается спутник. Такой оттенок появляется из-за рассеянных лучей света.

Самое долгое лунное затмение XXI века прошло 27 июля 2018 года. Его продолжительность составила один час и 44 минуты. Тогда же Марс приблизился к нашей планете на минимальное расстояние.

Двадцать первого января завершилось первое полное лунное затмение 2019 года. Во время этого явления некоторые наблюдатели заметили короткую вспышку на поверхности Луны. Пользователи портала Reddit даже создали тему под названием «Возможное воздействие метеорита на Луну во время затмения". Они прикладывали фотографии и записи различных трансляций в подтверждение этого предположения.

Позднее определенность внес сотрудник Университета Уэльба (Испания) Хосе М. Мадьедо (Jose M. Madiedo). Он подтвердил подлинность столкновения. В течение многих лет он и его коллеги надеялись заснять падение метеорита на Луну во время затмения. В этот раз они удвоили количество телескопов, направленных на спутник, с четырех до восьми. Программное обеспечение, анализировавшее видео, указало на вспышку, которую зафиксировали разные телескопы в одно и то же время в одном месте на лунной поверхности, что окончательно развеяло все сомнения.

Сейчас команда не успела рассчитать размер космического тела, упавшего на Луну, но Мадьедо считает, что оно весило около двух килограммов и не превосходило по размерам футбольный мяч.

В прошлом году сразу несколько очевидцев засняли метеор, пролетавший над австралийским городом Перт. Многие из них сообщали об оглушающем грохоте и вспышках, подобных молнии.