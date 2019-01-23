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Предложено очередное объяснение смерти Александра Македонского

Предложено очередное объяснение смерти Александра Македонского
13:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости науки: Александр Македонский умер 10-го или 13 июня 323 года до нашей эры.

Согласно последней версии, причиной смерти полководца стал синдром Гийена — Барре.

Доктор Кэтрин Холл (Katherine Hall) из Университета Отаго (Новая Зеландия) предложила собственную теорию, объясняющую необычную смерть Александра Македонского. Она опубликовала ее в журнале The Ancient History Bulletin. 

Кончина наступила после 10 дней лихорадки. Существует несколько версий причин его смерти, но ни одна из них доподлинно не доказана. Все они по-разному истолковывают исторические факты и документы. Одна версия говорит о заражении малярией, другая — лихорадкой Западного Нила. Также предполагают, что полководец мог отравиться ядовитым морозником или снадобьем на основе белой чемерицы. Доктор Кэтрин Холл предложила более радикальную идею. По ее мнению, смерть наступила вследствие синдрома Гийена — Барре. 

Синдром Гийена — Барре (СГБ) — острая аутоиммунная воспалительная полинейропатия (множественное поражение периферических нервов). Во время прогрессирования синдрома у большинства пациентов регистрируют признаки инфекции желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей.

Кэтрин Холл обратилась к этому заболеванию, так как оно, в отличие от всех остальных теорий, объясняет удивительное свидетельство: тело Александра не демонстрировало признаков гниения на протяжении шести дней после смерти. При этом оно не исключает остальные факты: повышенную температуру, боль в животе и прогрессирующий восходящий паралич. Она считает, что болезнь началась с инфекции Campylobacter pylori, которая характерна для СГБ и известна своим широким распространением в то время. 

Исследовательница также обращает внимание на то, что Александр сохранял здравый рассудок до самой смерти. Такой симптом вписывается в диагноз острой моторной аксонной невропатии, которая вызывает паралич, но не затрагивает когнитивные функции. Вместе с тем она отмечает, что раньше диагностирование смерти основывалось на наличии или отсутствии дыхания, но не пульса. Если учесть паралич и сниженную потребность в кислороде, то кажется вполне вероятным, что его дыхание могло стать практически незаметным. Отсюда она делает вывод, что полководца посчитали мертвым раньше времени: 

Помпеи продолжают удивлять: новые находки археологов

"Я бы хотела инициировать дебаты и, возможно, переписать учебники истории, потому что считаю, что настоящая смерть Александра наступила шестью днями позже, чем считалось ранее. Вероятно, это даже самый известный случай ложного диагноза смерти в истории".

Летом прошлого года археологи нашли предполагаемое место рождения Генриха VII — короля Англии, который окончил Войну роз, разбив в Битве при Босворте армию Ричарда III.

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Исследования, История, Александр Македонский, Смерть Александра Македонского.
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