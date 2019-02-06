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Причина депрессии может находиться в кишечнике

Причина депрессии может находиться в кишечнике
01:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Депрессию связали с бактериями кишечной микрофлоры.

Европейские медики обнаружили корреляцию между клинической депрессией и дефицитом определенных бактерий в составе микрофлоры кишечника.

Чем больше исследуется влияние кишечной микрофлоры на головной мозг, тем более сложным и глубоким оно оказывается. Недаром в последнее время оно даже получило громкое название "ось кишечник — мозг". Показано, что обитающие здесь бактерии способны положительно влиять на метаболизм "гормона хорошего настроения" — серотонина — или, наоборот, усиливать тревожность.

Новое исследование Йеруна Раса (Jeroen Raes) и его коллег из Лёвенского католического университета в Нидерландах раскрыло еще один аспект сложных взаимодействий микрофлоры и мозга. В статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology, ученые рассказывают о корреляции между симптомами депрессии и дефицитом обычных для нормальной микрофлоры бактерий.

Авторы использовали данные обследования более чем 1000 жителей стран Бенилюкса Flemish Gut Flora Project, сопоставив информацию о состоянии их микрофлоры и признаках депрессии. Обнаружилось, что микрофлора людей с клинически диагностированным депрессивным состоянием практически не содержит бактерий Coprococcus, Faecalibacterium и Dialister, зато отличается повышенной численностью Bacteroides, способных вызывать воспалительные процессы в кишечнике.

С помощью специальной методики Рас и его соавторы также исследовали возможности различных бактерий микрофлоры производить вещества, влияющие на работу центральной нервной системы. И действительно, некоторые из них оказались способны синтезировать 3,4-дигидрофенилуксусную кислоту (DOPAC), метаболит-предшественник нейромедиатора дофамина.

Впрочем, говорить о прямой причинно-следственной связи между состоянием кишечной микрофлоры и депрессией было бы преждевременно. Этот сложный вопрос требует куда более глубокого понимания механизмов, с помощью которых они воздействуют друг на друга в рамках нашего организма.

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Все по теме:

Депрессия, Серотонин, Кишечник, Гормон счастья, Микрофлора кишечника.
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