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В Сирии в древнем замке крестоносцев обнаружена тайная комната

В Сирии в древнем замке крестоносцев обнаружена тайная комната
10:03 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Facebook

Новости науки: В ранее принадлежавшем крестоносцам древнем замке Крак-Де Шеваль в Сирии обнаружена тайная комната.

Замурованную и неизвестную ранее комнату обнаружили археологи в сирийском замке XI века Крак-де-Шевалье в провинции Хомс, рассказал журналистам смотритель замка Мухаммад Харири.

"Когда мы расчищали коридоры, увидели пролом в стене, а за ним какое-то пространство. Мы разобрали кладку и обнаружили комнату, о существовании которой никто не подозревал. Всё было завалено камнями. Когда мы расчистили комнату, то обнаружили вот эти ёмкости и печь. Сейчас у нас две версии: либо здесь находилась прачечная, либо здесь готовили вино, а когда крепостью овладели мамлюки, они, вероятно, замуровали эту комнату", — сказал Харири.

По его словам, образцы камней из чаш и кладки сейчас находятся на экспертизе в Венгрии, и ее результаты, возможно, смогут пролить свет на историческое назначение этого помещения.

Крепость Крак-де-Шевалье находится в 65 километрах от Хомса на высоте около 650 метров. Первое укрепление появилось здесь в начале XI века, на этом месте находился гарнизон эмира города Алеппо. Спустя столетие крестоносцы захватили крепость, она стала оплотом ордена госпитальеров и одним из самых неприступных замков на Святой земле — толщина стен доходила до 30 метров. В 2006 году Крак-де-Шевалье была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Египте обнаружили интересную находку

В 2013 году, во время войны замок был захвачен террористами, но сирийская сторона отказалась от обстрела крепости, чтобы сохранить памятник культурного наследия. В итоге в 2014 году, когда сирийская армия выбила радикалов, часть внутренней отделки все же пострадала в результате боевых действий. В ноябре 2018 года основные работы по расчистке завалов в Крак-де-Шевалье были завершены и ворота крепости открылись для посетителей.

Сирийские власти также восстанавливают в стране еще ряд памятников, которые были разрушены незаконными вооруженными формированиями в ходе войны. В этом Сирии неоднократно обещали помочь страны Запада и ЮНЕСКО, однако они так и не приняли участие в работах — восстановление ведут сирийские и российские специалисты.

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Сирия, Исследования, Наука, Тайная комната, Древние замки крестоносцев.
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