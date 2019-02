Ученые разработали новый метод профилактики и лечения хламидий

Новости науки: Исследователи из Университета Ватерлоо (Онтарио, Канада) разработали новый способ профилактики и лечения хламидий - наиболее распространенной в мире бактериальной инфекции, передаваемой половым путем.

Новая методика отличается от традиционного антибиотического лечения тем, что представляет собой тип генной терапии, осуществляемой с помощью нанотехнологий, и демонстрирует 65-процентный успех в профилактике инфекции при однократном приеме.

"Поскольку устойчивость к антибиотикам продолжает развиваться, люди могут заболеть хламидийной инфекцией, которую невозможно вылечить обычными средствами, что вызывает все большие проблемы для общественного здравоохранения. Если хламидии не лечить или если лечение занимает длительный период времени, это может привести к бесплодию и другим репродуктивным проблемам, поэтому важно найти новые способы лечения этой распространенной инфекции. Поскольку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (Food and Drug Administration in the United States) недавно одобрило первый препарат на основе миРНК для рынка, мы надеемся, что такого рода терапия сможет стать доступной в ближайшем будущем", — говорит Эммануэль Хо (Emmanuel Ho), профессор Фармацевтической школы Ватерлоо и автор исследования, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports.

Новый препарат, созданный в лаборатории Хо, предотвращает попадание большинства хламидий в клетки репродуктивной системы и уничтожает бактерии, способные проникать через клеточную стенку. Команда ученых смогла достичь этого, используя небольшую рибонуклеиновую кислоту (миРНК) для нацеливания на специфический ген PDGFR-бета в женском репродуктивном тракте, который создает белок, связывающийся с бактериями хламидиоза.

"Ориентируясь на PDGFR-бета, мы можем остановить создание белка, который хламидийная инфекция будет использовать для проникновения в клетки кожи половых путей. В результате у хламидий будет меньше возможностей "зацепиться" за организм, что значительно снижает вероятность возникновения инфекции", — утверждает Хо.

Если бактерии хламидий могут связываться с клетками и проникать в них, наномедицинская обработка предназначена для активации аутофагии — клеточного процесса, при котором инфицированные клетки кожи могут образовывать пузырь вокруг этих бактерий и уничтожать его. Сама по себе миРНК не может проникать в клетки кожи, чтобы уменьшить экспрессию PDGFR-бета и предотвратить распространение хламидий, поэтому новая генная терапия использует уникальную наночастицу, которая позволяет миРНК проникать в клетки, снижать способность хламидий связывать и уничтожать инвазивные бактерии и предотвращать распространение болезни.