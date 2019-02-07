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Четверг, 07.02.2019
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WALL-E и EVE ускользнули от NASA

WALL-E и EVE ускользнули от NASA
00:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: из открытых источников

Новости науки: Спутники NASA пролетели мимо Марса и исчезли.

Пара космических аппаратов Национального управления США по аэронавтике и освоению космического пространства ( NASA) величиной с портфель пропала из поля зрения астрономов после того, как спутники пролетели мимо Марса, передаёт УНН со ссылкой на The Independent.

По словам инженеров, два робота по прозвищу "Ева (с англ. EVE )" и "Волли (с англ. WALL-E)" - улетели так далеко в космос, что космическое агентство теперь не может с ними связаться. Маловероятно, что пара когда-нибудь будет обнаружена, отмечают в агентстве.

Прошло уже больше месяца с тех пор, как были получены последние данные о местонахождении роботов, и теперь они находятся за миллионы миль от красной планеты.

В то же время в NASA считают, что тот факт, что астрономы могли коммуницировать со супутниками, имеет большой успех. Они утверждают, что два корабля вышли за пределы экспериментальной технологии и помогли доказать концепции, которые могли бы позволить таким крошечным роботам отправиться в еще более далёкое путешествие в космос.

Зонд послал на Землю новые снимки с Марса

Спутники представляли собой два ретранслятора, которые передавали на Землю информацию о состоянии спускаемого на поверхность Марса зонда InSight.

После того, как их работа была выполнена на Марсе, они отправились в космос. Волли не посылал сообщений с 29 декабря, и считается, что он находится на расстоянии более миллиона миль от Марса, а Ева находится еще дальше, на расстоянии около двух миллионов миль, и с 4 января не общалась с Землёй.

Исследователи достоверно не знают, почему пара потеряла связь.

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НАСА, WALL-E, Марс, Eve, Спутники.
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