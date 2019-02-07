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Морские течения разных температур способствуют развитию новых биологических видов

Морские течения разных температур способствуют развитию новых биологических видов
03:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: из открытых источников

Новости науки: Разность температур воды может создать новые виды морских существ.

Международная команда исследователей выяснила, что потоки разных температур влияют на морских обитателей на генетическом уровне, что приводит к развитию новых видов.

Согласно новому международному исследованию, температура теплой и прохладной воды вдоль протяженной береговой линии приводит к появлению новых видов морских рыб, не изолированных от других похожих видов, обитающих рядом. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society.

Полученные данные ставят под сомнение давнее убеждение в том, что новые виды морских животных могут развиваться только в изолированных средах, а также дают представление о ранних стадиях образования видов в море.

Исследование также предполагает, что потоки разных температур, влияющие на распределение морских животных, могут ускорить эволюцию новых видов.

Существует теория, которая опровергает "мясную" эволюцию

Команда исследователей из Южной Африки и Австралии под руководством профессора Питера Теске из Университета Йоханнесбурга и профессора Лучиано Бехерегарая из Университета Флиндерса использовала информацию ДНК, чтобы испытать, как на региональные популяции прибрежных видов бычков влияют потоки разных температур.

Исследователи обнаружили, что, несмотря на схожесть региональных популяций бычков, их различия выражались только в генах, на которые влияла температура воды.

"Каждая региональная популяция бычков уже адаптировалась к своей предпочтительной термальной среде обитания, а мигранты, рассеивающиеся по слишком теплым или слишком холодным близлежащим регионам, будут преуспевать меньше уже освоившихся в них популяций", — объясняет профессор Теске.

В то же время другие гены пока не обнаруживают каких-либо различий. Тем не менее ученые считают, что со временем они догонят гены, уже подвергшиеся изменениям. Они отмечают, что позже новые виды изменятся и морфологически, тогда их можно будет различать, не прибегая к генетике.

Эти данные важны для управления видами, которым грозит истребление, и рыбными запасами по всему миру.

"Когда несколько молодых видов, уже не способных жить в среде обитания друг друга, воспринимаются как отдельные, это может привести к чрезмерной ловле локально адаптировавшихся запасов или истреблению редкого вида, ошибочно принятого за более распространенного соседа", — объясняет профессор Бехерегарай.

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Эволюция, Бычки, Морские течения, Морская фауна.
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