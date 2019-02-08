Есть ли у них самосознание: рыбы прошли "зеркальный тест"

Новости науки: Рыбы действительно оказались способны пройти "зеркальный тест", однако вопрос о наличии у них самосознания остается открытым.

"Зеркальный тест" считается ключевым способом оценить наличие у животного зачатков самосознания. На недоступной прямому обзору части его тела клеят небольшие яркие метки. Если животное замечает их в отражении и понимает, что видит именно собственное отражение, то оно попытается снять эти метки со своего тела. Такую реакцию демонстрируют лишь наиболее высокоразвитые существа — человекообразные, собаки, дельфины, слоны, а, например, результаты прохождения "зеркального теста" кошками остаются противоречивы. Тем удивительнее обнаруженная способность справляться с этой задачей у столь простых созданий, как рыбы.

Сами эксперименты были проведены еще в прошлом году, однако публикация долгое время проходила рецензирование и была представлена лишь в открытой библиотеке bioRxiv. В самом деле, следовало разобраться, как воспринимать эти сенсационные результаты. "Такое поведение свидетельствует о четком прохождении рыбами "зеркального теста", —говорит Алекс Джордан (Alex Jordan) из японского Университета Осаки. — Менее ясно, стоит ли интерпретировать это поведение, говоря об их "самосознании" в том же смысле, в каком это делается для многих других видов".

Об экспериментах с губанами Labroides dimidiatus Джордан и его коллеги сообщают в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology. В естественных условиях губаны-чистильщики обитают в коралловых рифах, объедая старую кожу, чешую и эктопаразитов с других рыб. В аквариуме, напротив зеркала, они замечали помещенную на тело метку, но поскольку удалить ее ртом не могли, обтирались боками о твердые предметы. Если метка была прозрачной и невидимой в зеркале, такого поведения они не демонстрировали — как и если в аквариуме вовсе не было зеркала. Не ориентировались рыбы и друг на друга: если на одной имелись метки, а на второй — нет, то, наблюдая за первой, она никогда не пыталась удалить несуществующие метки со своего тела.

Все это действительно указывает на сложный характер реакции губанов на "зеркальный тест". Но стоит ли делать из этого далекоидущие выводы о наличии самосознания у этих простых, обладающих лишь с крошечным мозгом без выраженной коры и без полушарий вообще?.. В том же номере PLOS Biology об этом рассуждает известнейший этолог Франс де Вааль (Frans de Waal), автор ряда "зеркальных тестов" для млекопитающих.

Ученый призывает перестать воспринимать самосознание животных "как нечто черно-белое", как состояние "нет" либо "есть". По его мнению, эта функция мозга с эволюционной перспективы может развиваться последовательно, через серию усложняющихся стадий. "Что, если самосознание развивается как луковица, наращивая слой за слоем, вместо того чтобы появиться однажды и целиком? — пишет профессор де Вааль. — Возможно, более полная теория самосознания и масштабные испытания с "зеркальным тестом" позволят раскрыть разные его уровни, в том числе тот, на котором находятся рыбы".