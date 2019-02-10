7 изобретений, которые никогда не нуждались в улучшении (Фото)

Постоянное улучшение и совершенствование орудий труда и бытовых предметов делает нашу жизнь проще и удобней. Однако, как это ни парадоксально, в настоящее время существует некоторое число вещей, которые, несмотря на то, что с момента их изобретения прошло более столетия, до сих пор сохранились в первозданном виде без усовершенствований.