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Найдено решение снизить риск развития болезни Альцгеймера

Найдено решение снизить риск развития болезни Альцгеймера
18:13 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: физические упражнения способствуют улучшению памяти и мышления.

Международная команда ученых из Университета Квин (Канада) и Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) провела эксперимент на мышах и показала, что белок иризин, вырабатывающийся при физических упражнениях, нейтрализует симптомы болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Предыдущие исследования указывали на то, что физические упражнения способствуют улучшению памяти и мышления. Поскольку болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, исследователи из Бразилии и Канады предположили, что, возможно, физическая активность может нивелировать воздействие недуга. Ссылаясь на работы, где выявлена связь между нейрогенезом в гиппокампе и белком иризином, один из авторов статьи Оттавио Арансио (Ottavio Arancio) говорит:

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"Эти исследования повысили вероятность того, что иризин может быть причиной улучшения памяти при физической активности. Он же, по-видимому, выполняет защитную функцию при болезни Альцгеймера".

Чтобы проверить эту гипотезу, биологи сперва рассмотрели образцы мозговой ткани здоровых людей и тех, кто страдал болезнью Альцгеймера. Они заметили, что во всех образцах в гиппокампе присутствовал иризин, но во втором случае его концентрация оказалась значительно ниже.

После первых наблюдений авторы перешли к экспериментам на мышах. Сначала они контролировали количество иризина в гиппокампе здоровых грызунов. С его уменьшением их память ухудшалась, а с повышением, наоборот, улучшалась. После ученые посмотрели, как увеличение иризина отразится на бета-амилоидах — пептидах, которые запускают процесс образования амилоидных бляшек, служащих одним из факторов деменции при болезни Альцгеймера. В течение пяти недель мыши с бета-амилоидами плавали пять дней в неделю по одному часу ежедневно. При этом у них не наблюдалось нарушений памяти. Когда же иризин химически блокировали, плавание уже не приносило того же эффекта.

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Полученную информацию авторы исследования используют для создания терапии, которая поможет бороться с деменцией при болезни Альцгеймера.

Ранее исследователи из Фонда Шампалимо (Португалия) поставили эксперименты на генетически модифицированных мухах дрозофилах и заметили, что потеря нейронов при модели болезни Альцгеймера улучшает поведение больных насекомых.

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Все по теме:

Исследование, Болезнь Альцгеймера, Профилактика, Физические упражнения.
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