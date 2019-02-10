Ученые изготовили кофе без какао-бобов (Видео)

Новости науки: О составе своего напитка создатели говорят очень осторожно и секрета не раскрывают.

Молекулярный биолог Джаррет Стопфорт (Jarret Stopforth) вместе с маркетологом Энди Клейчемом (Andy Kleitsch) и другими партнерами организовал компанию Atomo Coffee, производяющую "молекулярный кофе" - напиток, который выглядит и ощущается как кофе, но сделан не из кофейных зерен.

О составе своего напитка создатели говорят очень осторожно и секрета не раскрывают. Они утверждают, что до сих пор экспериментируют со структурой. По их словам, они определили около 40 соединений, которые содержатся в протеинах и маслах настоящего кофе. Эти соединения придают напитку узнаваемые аромат, вкус и цвет. Используя натуральные и экологически чистые ингредиенты, специалисты воспроизводят комбинацию этих соединений.

Чтобы придать своему продукту более узнаваемый вид, они имитируют гранулы молотого кофе. В последующем компания собирается продавать его в упаковках, рассчитанных на разное количество порций. Сейчас авторы запустили кампанию по сбору средств на краудфандинговой площадке Kickstarter. Проект поддержал уже 141 человек. Пока собрано 4 648 долларов из 10 тысяч.

Создатели утверждают, что их кофе обладает самым приятным вкусом. В качестве подтверждения выложили видео: они продемонстрировали небольшой эксперимент, который провели в Вашингтонском университете. Там они предлагали добровольцам две обезличенные чашки кофе. Одна - с напитком из "Старбакс", а другая - с их собственным. Большинство отдало предпочтение второму варианту.

Авторы говорят о том, что взялись за проект по нескольким причинам. Одна из них - медленное исчезновение натурального кофе. В прошлом месяце в журнале Science Advances вышла статья, в которой говорилось, что 60 процентов всех видов кофе находится под угрозой исчезновения, в том числе из-за изменения климата. Другая - стремление снизить цену. Сейчас самая низкая цена за чашку - 62 цента. Стопфорт и Клейчем заверяют, что чашка будет стоить 40 центов.

Ранее ученые из Исследовательского института Крембиля (Канада) изучили, как три типа кофе взаимодействуют с тау-белками и бета-амилоидами, чтобы понять, как это вещество борется с причиной деменции при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Они определили, что эффект происходит не от кофеина, а от степени прожарки зерен. У "молекулярного кофе" вряд ли будет то же свойство.