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Понедельник, 11.02.2019
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Комаров отучили пить кровь
Комаров отучили пить кровь

Комаров отучили пить кровь

Комаров отучили пить кровь
03:46 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости науки: Ученые отучили комаров пить кровь и распространять болезни.

Некоторые виды комаров активно распространяют огромное количество смертельных болезней, среди которых числятся желтая лихорадка и вирус Зика. Они переносятся между организмами во время питья крови, поэтому ученые решили придумать метод управления аппетитом опасных кровососов. Они выяснили, что за чувство голода у них отвечает тот же рецептор, что и у людей, поэтому и посчитали, что для решения проблемы можно использовать человеческие препараты для подавления аппетита.

Исследование проводилось командой ученых под руководством Лоры Дювалль, профессора Рокфеллеровского университета. Им было известно, что при насыщении кровью, самки комаров вырабатывают особые молекулы под названием нейропептиды. В организмах комаров они активируют нейрорецепторы, которые предотвращают чувство голода до тех пор, пока не потребуется очередная доза крови.

Исследователям стало интересно, смогут ли они контролировать аппетит насекомых при помощи влияющих на нейрорецепторы веществ. На их примете было множество вариантов, однако они остановились на самом простом — ученые решили покормить комаров человеческими лекарствами для подавления аппетита. Дело в том, что за чувство голода людей и комаров отвечают одни и те же рецепторы.

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Чтобы проверить эффект лекарств, исследователи провели эксперимент. Они взяли две группы комаров: первая получила лекарства, а вторая — нет. Поместив их в одну емкость с живой мышью, они выяснили, что первая группа практически не трогала животное, а вторая активно начала питаться его кровью.

Распылив меняющие аппетит вещества в зоне обитания опасных комаров, ученые могут остановить распространение заболеваний. Однако есть одна проблема — находящиеся в воздухе вещества могут снизить даже людской аппетит. Чтобы предотвратить это, ученые намерены создать вещество, которое влияет только на рецепторы, имеющиеся у комаров.

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Все по теме:

Комары, Биология, Подавление аппетита.
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