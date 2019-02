На дне Тихого океана нашли авианосец и самолеты

Боевой корабль USS Hornet нашли на глубине более пяти километров неподалеку от Соломоновых островов. Специалисты также обнаружили множество самолетов, которые были на палубе в момент аварии, сообщает Usa Today.

Поисками авианосца занималась компания Vulcan, созданная сооснователем Microsoft Полом Алленом. Ранее компания Vulcan уже находила ряд других кораблей времен Второй мировой, в частности, авианосец "Лексингтон", линкор "Индианаполис", японский линкор "Мусаси" и итальянский эсминец "Артильери".

A look at how the #USSHornet was discovered and the important role she played during WWII. pic.twitter.com/sDl2SnlWsT

— Vulcan Inc. (@VulcanInc) 12 февраля 2019 г.