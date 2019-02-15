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Геологи обнаружили гигантские горы в глубинных недрах Земли

Геологи обнаружили гигантские горы в глубинных недрах Земли
12:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Мощное землетрясение в Боливии помогло ученым открыть подземные горы.

Геологи обнаружили на глубине 660 километров подземные горы, которые разделяют два слоя мантии.

Международная группа исследователей из Принстонского университета и Китайской академии наук, благодаря волнам землетрясения, узнала о подземных горах, разделяющих два слоя мантии. Работа опубликована в журнале Science. 

Геофизик Джессика Ирвинг (Jessica Irving), участвовавшая в исследовании, отметила, что разница между слабыми и сильными землетрясениями огромна. По ее словам, подземные толчки с магнитудой выше семи способны распространяться во всех направлениях и сотрясать большие пласты мантии. В последней работе она и ее коллеги использовали данные землетрясения 1994 года, прошедшего в Боливии. Оно имело магнитуду 8,2 и стало вторым по масштабу за все время наблюдений. 

Полученная информация легла в основу компьютерной модели, которая и раскрыла структуру мантии. Ученые воспользовались волнами, которые продуцирует сейсмическая активность. Подобно тому, как звуковые волны ультразвука способны выявлять различия в плотности ткани внутри тела, огромные волны землетрясения отражаются или преломляются при встрече с пограничными зонами. 

Подробнее о технологии рассказал другой участник исследования Вэньбо Ву (Wenbo Wu): 

"Мы знаем, что почти все объекты имеют неровности на своей поверхности, а следовательно, рассеивают свет. Поэтому мы их видим. В этой работе мы изучали рассеянные сейсмические волны, которые уходят внутрь Земли и обозначают неровности на глубине 660 километров". 

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Обнаруженные неровности — цепь гор, отделяющая два слоя мантии, которая составляет примерно 84 процента объема планеты. По словам Ву, эти горы имеют более выраженную топографию, чем Скалистые горы — хребет величайшей по протяженности горной системы Земли — Кордильер. Авторы не могут назвать точную высоту подземных вершин, но предполагают, что они могут быть выше любой горы на поверхности планеты. При этом на глубине 410 километров той же картины не наблюдается. 

Открытие такой четкой границы поможет в понимании того, как наша планета формировалась. Эта информация поспособствует определению того, химически различны или идентичны верхний и нижний слои мантии. 

Ранее стало известно, что тектонические плиты уносят с собой в три раза больше воды, когда "ныряют" друг под друга, чем считалось прежде. Исследователи смогли рассчитать это при помощи естественных сейсмических процессов в Марианской впадине.

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Исследования, Наука, Горы, Подземные горы.
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