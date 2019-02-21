Стало известно, что земная атмосфера тянется дальше Луны

Новости науки: Внешняя граница нашей атмосферы сжимается солнечным излучением, но на ночной стороне она вытягивается до Луны и даже дальше.

Европейский зонд SOHO работает в космосе еще с 1996 года, ведя наблюдения за Солнцем, заряженными частицами и электромагнитными полями. Аппарат находится в точке Лагранжа L1 системы Земля — Солнце, примерно в полутора километрах от нас. Новый анализ его данных показал, что влияние земной атмосферы ощущается далеко за пределами самой планеты, на расстоянии до 630 тысяч километров — вдвое дальше лунной орбиты. Об этом Владислав Измоденов из московского ИКИ РАН и его соавторы пишут в статье, готовящейся к публикации в Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Внешняя и самая разреженная часть земной атмосферы называется экзосферой. Частиц здесь крайне мало, движутся они с большими скоростями и легко покидают область притяжения планеты, отправляясь в открытый космос. Область, заполненная легчайшими атомами водорода, которые улетучиваются из экзосферы, называется короной Земли (геокороной), и ее можно считать самой дальней границей атмосферы.

Движения этих атомов позволили отследить работающий на борту зонда SOHO инструмент SWAN. Сама атмосфера поглощает излучение соответствующей длины волны, поэтому такие наблюдения проводить лучше из космоса. Они показали, что солнечное излучение заметно сжимает геокорону до высоты около 60 тысяч километров, повышая ее плотность примерно до 70 частиц на кубический сантиметр. Зато с ночной стороны планеты экзосфера "расправляется", становясь намного более разреженной, а геокорона достигает высоты 630 тысяч километров — в сотню радиусов самой Земли и намного дальше лунной орбиты.

"Луна летит через земную атмосферу. Мы об этом и не подозревали, пока внимательно не рассмотрели данные, собранные зондом SOHO более 20 лет назад", — рассказал пресс-службе ESA один из авторов работы, аспирант МГУ Игорь Балюкин.