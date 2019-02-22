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Найден самый далекий объект Солнечной системы

Найден самый далекий объект Солнечной системы
10:48 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Сообщается об открытии небесного тела, которое находится от Солнца в несколько раз дальше самого Плутона.

Совсем недавно, в конце прошлого года, астроном из Университета Карнеги Скотт Шеппард (Scott Sheppard) и его коллеги обнаружили самый далекий из известных объектов Солнечной системы. Карликовая планета Farout (2018 VG18) находится от Солнца на расстоянии 120 а.е. — в 120 раз дальше Земли и в 3,5 раза дальше Плутона. Однако прошло немного времени — и этот рекорд оказался побит.

Главной целью Шеппарда и его команды остается обнаружение гипотетической большой Планеты Х на далекой периферии Солнечной системы. Пока что заметить ее не удается, зато именно эта работа позволила астрономам увидеть расположенный в 80 а.е. объект Гоблин, карлика Farout, а теперь и еще более далекое небесное тело, которое ученые прозвали Farfarout (от англ. "далеко-далеко"). "Это все для прессы", — цитирует выступление Шеппарда, представившего находку коллегам, ScienceNOW. 

Стало известно, что земная атмосфера тянется дальше Луны

По словам астрономов, 4/5 из всех известных на сегодня объектов, вращающихся на расстоянии более девяти миллиардов километров от Солнца, были найдены именно Скоттом Шеппардом и его коллегами. Ожидается, что эта работа должна дать более надежные свидетельства в пользу — или против — существования той самой Планеты Х, притяжение которой должно влиять на орбитальные движения близких небесных тел. Впрочем, орбиты и Farout, и Farfarout остаются неизвестными.

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Исследования, Астрономы, Наука, Солнечная система.
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