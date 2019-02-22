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Пятница, 22.02.2019
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Ученые создали синтетическую ДНК с восемью нуклеотидными основаниями

Ученые создали синтетическую ДНК с восемью нуклеотидными основаниями
11:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Исследователи из разных университетов США добавили к стандартным двум парам азотистых оснований еще две.

По словам ученых, это достижение поможет в поиске инопланетной жизни.

Получился полимер, содержащий восемь нуклеотидов, названный хатимодзи-ДНК (hachimoji DNA), что в переводе с японского означает "восемь букв". Работа опубликована в журнале Science.

ДНК и РНК состоят из четырех нуклеотидных оснований, которые кодируются буквами, — A,T,G,C. Каждая из них скрывает азотистые основания: аденин, тимин, гуанин и цитозин соответственно. Все основания состыковываются друг с другом водородными связями по принципу комплементарности (A-T, G-C). Выстроенные связи и образуют ДНК, которая содержится в клетках всех живых организмов на планете. 

Последнее исследование, которое возглавил Фонд прикладной молекулярной эволюции США (FfAME), финансирует NASA. В Космическом агентстве подчеркивают, что поиск внеземной жизни становится одной из главных миссий организации, а эта научная работа поможет в создании более эффективных инструментов поиска. 

Ученые синтезировали новые нуклеотидные основания, которые закодировали буквами Z,P,S,B. Они также образуют пары на основе водородных связей: Z-P и S-B. Химик Стивен Беннер (Steven Benner) из FfAME сказал, что тщательный анализ хатимодзи-ДНК поможет понять, как жизнь за пределами Земли могла бы хранить информацию. Однако химики не ограничились этими данными.

Авторы продемонстрировали, что цепочки хатимодзи-ДНК обладают регулярной структурой вне зависимости от последовательности элементов. Более того, при помощи синтетической ДНК и вирусной T7 РНК-полимеразы они транскрибировали хатимодзи-РНК в форме функционирующего флуоресцентного хатимодзи-аптамера, благодаря чему синтез РНК определялся по свечению раствора. 

Стало известно, что земная атмосфера тянется дальше Луны

До этого биологи уже добавляли ДНК дополнительную пару оснований, но она соединялась при помощи гидрофобных взаимодействий. Сейчас же новые пары, как и натуральные, удерживаются водородными связями. Эту структуру планируют использовать для хранения информации вне клетки и создания наноструктур с заданными свойствами. 

Ранее генетики из Китайской академии наук получили сразу пять клонов макаки с измененными генами. Они предполагают, что такая методика позволит реже прибегать к использованию естественно рожденных обезьян в экспериментах.

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Наука, ДНК, Исследователи, Синтетическая ДНК.
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